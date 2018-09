Doodstraf geëist tegen aanslagpleger New York

Federale aanklagers in New York hebben de doodstraf geëist tegen de Oezbeekse man die vorig jaar acht mensen doodde bij een aanslag in het stadsdeel Manhattan. Dat meldt The New York Times. De advocaten van Sayfullo Saipov hebben ingezet op een levenslange gevangenisstraf.

Enkele dagen na de aanslag zei president Donald Trump al dat hij vond dat Saipov de doodstraf moest krijgen. Op Twitter stelde hij dat de Oezbeek een vlag van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in zijn ziekenhuiskamer wilde ophangen.

realDonaldTrump Donald J. Trump NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! 2 november 2017 @ 03:43 Volgen

De advocaten van Saipov vinden dat de president de zaak heeft gepolitiseerd door zich met de vervolging van de aanslagpleger te bemoeien. Zij hopen dat de Oezbeek wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De berechting van een doodstraf duurt waarschijnlijk langer, wat volgens de advocaten “het trauma voor alle betrokkenen verlengt”.

Proces in 2019

Het is ongewoon dat federale aanklagers de doodstraf eisen, schrijft The New York Times. In New York werd in 2008 voor het laatst iemand veroordeeld tot de dood. Uiteindelijk werd zijn straf omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

In principe heeft de staat New York overigens geen doodstraf, maar omdat Saipov federaal wordt vervolgd is dit toch een optie. Het zal nog meer dan een jaar duren voordat Saipov daadwerkelijk wordt veroordeeld. Zijn proces begint op 7 oktober 2019. Hij moet door een jury schuldig bevonden worden.

De aanslag vond vorig jaar plaats op 31 oktober, de dag van Halloween. De nu 30-jarige Saipov reed met een pick-up in op een fietspad. Hierbij kwamen acht mensen om het leven en raakten zeker elf mensen gewond. Nadat hij de auto tegen een schoolbus ramde, nam de Oezbeek de benen. Uiteindelijk werd hij neergeschoten door een politieagent.

Saipov verklaarde dat zijn actie was geïnspireerd door IS. Ook zei hij dat hij de pick-up had gekozen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Het was de dodelijkste aanslag in New York sinds 9/11.