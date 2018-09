Zeker 1.250 weggebruikers aangehouden onder invloed van drugs

De politie heeft in een jaar tijd 1.250 weggebruikers aangehouden die onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Bijna de helft van de bestuurders werd betrapt met meerdere soorten drugs in het bloed. De meeste weggebruikers waren onder invloed van cannabis, gevolgd door amfetamine en cocaïne.

Het OM en de politie noemen het “zorgwekkend dat zoveel mensen onder invloed van drugs zich in het verkeer begeven”. Sinds een jaar geldt er nieuwe wetgeving en gebruikt de politie speekseltesten om drugsgebruik in het verkeer op te sporen. Die aanpak blijkt succesvol, meldt het OM.

Door de nieuwe regelgeving kan relatief eenvoudig vervolgd worden bij het overschrijden van grenswaarden. Net als dat alcohol en verkeer niet samengaan, geldt dit ook voor drugs, schrijft het OM. “Iedereen moet begrijpen dat het gebruik van drugs in het verkeer de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt.”

Stevige straffen

Bijna 60 procent van de aangehouden bestuurders was tussen de 18 en 30 jaar, bijna 28 procent tussen de 31 en 50 en een kleine 3 procent boven de 50 jaar. 250 zaken zijn al voor de rechter gekomen. Het merendeel van de andere zaken moet nog voorkomen; honderd zaken zijn geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. Vijf bestuurders zijn vrijgesproken, de andere 245 bestuurders hebben een straf opgelegd gekregen. De hoogst opgelegde straf was 21 dagen onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De straffen voor drugsgebruik in het verkeer zijn over het algemeen stevig. Voor het gebruik van bijvoorbeeld cannabis eist het OM een boete van 850 euro en een half jaar rijontzegging. Als er meerdere drugs door elkaar zijn gebruikt of als drugs met alcohol is gecombineerd, eist het OM een taakstraf en meerdere maanden rijontzegging. Gebruik van verschillende middelen verhoogt de kans op een ongeval.

Grenswaarden

Sinds juli 2017 gebruikt de politie speekseltesten om te controleren op drugsgebruik. Een automobilist kan staande gehouden worden bij een vermoeden van drugs of drankgebruik. Bijvoorbeeld als er sprake is van rode ogen of vreemd rijgedrag. Na een positieve speekseltest, volgt bloedafname door een verpleegkundige om te controleren of de wettelijke grenswaarden zijn overschreden.

Bij alcoholgebruik in het verkeer mag de politie het rijbewijs meteen invorderen, maar bij drugsgebruik mag dat niet. De politie moet melding doen bij het CBR. Die mag vervolgens een opdracht geven tot een onderzoek naar verslaving en de rijvaardigheid van de bestuurder.

Er is ook kritiek op de speekseltest. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, is bijvoorbeeld bang dat medicijngebruikers nu ook onterecht voor de rechter moeten verschijnen.