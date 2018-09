Vrouw die Ronaldo beschuldigt van verkrachting stapt toch naar rechter

De Amerikaanse vrouw die in 2010 een schikking trof met Cristiano Ronaldo over haar beschuldiging dat hij haar verkrachtte in een vakantieresort in Las Vegas, heeft haar stilzwijgen doorbroken. Zij begint in de VS een rechtszaak tegen de voetbalsuperster om de schikking en het bijbehorende zwijgcontract nietig te laten verklaren. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.

Volgens de nieuwe advocaat van Kathryn Mayorga (34) was zij destijds door de psychische schade die zij overhield aan de verkrachting niet in staat om de overeenkomst aan te gaan. Aan Der Spiegel, dat vorig jaar het bestaan van de schikking onthulde, vertelt Mayorga nu wat er die nacht in 2009 volgens haar gebeurd is. Ronaldo heeft de beschuldigingen vorig jaar ontkend.

In badkamer in Las Vegas

Mayorga ontmoette Ronaldo in een VIP-ruimte van een nachtclub in het Palms Casino Resort, waar hij op vakantie was met zijn zwager en neef. Zij was samen met een vriendin en ze kletsten en dronken wat met de mannen.

Later die nacht stemden de vrouwen ermee in om mee te gaan naar hun appartement. In een badkamer, zegt zij, drong Ronaldo zich aan haar op. „Ik laat je gaan als je me zoent”, zou hij toen gezegd hebben.

„Daarna begon hij me aan te raken en vast te pakken”, waarna ze hem wegduwde en zei dat hij moest stoppen. Hierop trok hij haar de slaapkamer in. Ze zegt dat ze ‘nee, nee, nee’, zei, maar dat Ronaldo haar daar anaal verkrachtte.

De volgende dag onderging Mayorga een medisch onderzoek en meldde zij het incident bij de politie, zonder Ronaldo’s naam te noemen. Een advocaat adviseerde haar de zaak niet publiek te maken, maar ze wilde wel dat er gevolgen voor de voetballer zouden zijn. Het kwam tot een schikking, waarbij hij haar 375.000 dollar betaalde en zij zou zwijgen.

Post-traumatische stressstoornis

Een forensisch psycholoog heeft dit voorjaar vastgesteld dat Mayorga lijdt aan een post-traumatische stressstoornis en depressie. Zelf zegt ze: „Ik heb ernstige inzinkingen gehad. [..] Ik geef hem de schuld, en mezelf, omdat ik dat ding ondertekend heb.”

Voorafgaand aan de schikking hebben advocaten een lijst van honderden vragen over het incident naar Ronaldo’s advocaten gestuurd, zo blijkt uit stukken die het klokkenluidersplatform Football Leaks beschikbaar heeft gesteld aan Der Spiegel. Er zijn meerdere versies van de antwoorden. In één versie staat dat volgens Ronaldo (aangeduid als „X”) beiden instemden met de seks en er geen aanwijzingen waren dat zij het niet leuk vond.

Maar uit een andere, eerdere versie uit september 2009, die NRC heeft ingezien, rijst een ander beeld. Op de vraag of Mayorga (aangeduid als „Ms. C”) heeft gegild of om hulp geroepen, is het antwoord volgens het document: „Ze zei meerdere malen ‘nee’ en ‘stop’”.

Er staat verder: „Ze zei dat ze niet wilde, maar ze stelde zichzelf beschikbaar.” En: „Ze bleef zeggen: ‘nee’, ‘doe het niet’. [..] Achteraf heb ik me verontschuldigd.” Op de vraag of ‘Ms. C.’ de seks te ruw vond is het antwoord in het stuk: „Ze klaagde niet dat het ruw was. Ze klaagde dat ik haar had gedwongen.”

Der Spiegel heeft de afgelopen anderhalf jaar meerdere malen geprobeerd om dit onderwerp met Ronaldo te bespreken, maar hij is daar nooit op in gegaan. De Amerikaanse politie heeft Mayorga recent opnieuw gesproken.