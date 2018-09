Verdachten beschuldigd van moordaanslag op premier Ethiopië

In Ethiopië zijn vijf verdachten beschuldigd van terrorisme naar aanleiding van een moordaanslag op de premier van het land. De moordpoging op Abiy Ahmed Ali vond afgelopen juni plaats in de hoofdstad Addis Abeba, twee maanden nadat hij was aangetreden. De premier overleefde de bomaanslag, twee anderen kwamen om het leven en zo’n honderd mensen raakten gewond.

Het brein achter de aanslag is volgens de openbaar aanklager een Ethiopische vrouw die vanuit Kenia opereert, meldden lokale media. De moordaanslag maakt volgens de aanklager deel uit van een al langer woedende etnische strijd in Ethiopië. De verdachten zouden aanhangers zijn van het Oromo Liberation Front (OLF), een organisatie die tot voor kort op een lijst met terreurorganisaties stond. Premier Ahmed Ali heeft die groep onlangs zelf van die lijst gehaald.

Eerste Oromo-premier

De Oromo-stam maakt met 32 procent het grootste deel van de bevolking uit van het land, dat ruim 105 miljoen inwoners heeft. De tweede groep zijn de Amharen met ongeveer 25 procent, de Tigrinya maken een kleine 10 procent van de bevolking uit. Die laatste groep heeft wel relatief veel belangrijke posities in de politiek en de economie van het land.

Hoewel de hervormingsgezinde Abiy Ahmed Ali de eerste Oromopremier van Ethiopië is, zijn niet alle Oromo’s het eens met zijn aanstelling. Ahmed Ali is net als de president van het land, Mulatu Teshome, lid van de Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), een van de vier coalitiepartners van regeringspartij de EPRDF. Het OLF is de belangrijkste oppositiepartij.

Na de aanslag op Ahmed in juni zijn de etnische spanningen in het land opgelopen. Duizenden mensen gingen de straat op om de terugkeer van het OLF, dat de afgelopen jaren vanuit buurlanden opereerde, te steunen. Ook vonden er verschillende aanvallen plaats in het land. Bij het etnische geweld van de afgelopen maanden kwamen meer dan twintig mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De autoriteiten hebben honderden mensen gearresteerd.