Veiligheidslek 50 miljoen Facebook-accounts

Bijna 50 miljoen Facebook-accounts zijn getroffen door een veiligheidslek. Dat heeft het social mediabedrijf vrijdag laten weten. Het lek, dat inmiddels gedicht is, kwam afgelopen woensdag aan het licht.

Volgens Facebook hebben hackers misbruik gemaakt van een zwakte in de programmeercode van de ‘Weergeven als’-functie (‘View as’) van de applicatie. Met die optie kunnen gebruikers zien hoe hun profiel eruit ziet voor iemand die geen vrienden met hen is op het sociale medium. De functie is tijdelijk uitgeschakeld.

Daders onbekend

Facebook stelt dat het onderzoek zich nog steeds in “een vroege fase” bevindt. Het is nog niet duidelijk of er informatie in handen van de hackers is gekomen. Facebook weet niet wie er achter de actie zit of vanuit welk land die is uitgevoerd.

Het bedrijf heeft de autoriteiten op de hoogte gebracht van het lek. Topman Mark Zuckerberg zei dat het bedrijf met de FBI samenwerkt.

Opnieuw inloggen

Circa 90 miljoen gebruikers moeten opnieuw inloggen bij Facebook. Dit omdat uit voorzorg ook de toegang van 40 miljoen andere accounts opnieuw is ingesteld. Wanneer zij opnieuw inloggen krijgen gebruikers een uitleg te zien van het veiligheidslek.

Het lek kon ontstaan doordat Facebook in juli 2017 veranderingen doorvoerde in hoe gebruikers video’s konden uploaden op de applicatie. Daarbij werd ook de code in de ‘Weergeven als’-functie veranderd. Facebook heeft excuses aangeboden voor het lek.