UMC Utrecht stuurt brieven met persoonlijke gegevens naar verkeerde adressen

Persoonlijke gegevens van mogelijk negenhonderd patiënten van UMC Utrecht zijn door een fout van het ziekenhuis bij de verkeerde personen beland. Dat bevestigt de instelling vrijdagochtend, nadat De Telegraaf het datalek als eerste had gemeld.

De fout werd gemaakt bij een langlopend onderzoek over hart- en vaatziekten. Bij één zending van negenhonderd vragenlijsten zijn daarbij verkeerde adresgegevens gebruikt. Daardoor zijn vooraf ingevulde standaardgegevens van patiënten – zoals naam, adres en huisarts – bij andere deelnemers aan het onderzoek beland, zo vertelt een woordvoerder. Hoeveel van de negenhonderd brieven verkeerd zijn bezorgd, kan UMC Utrecht niet zeggen.

Het onderzoek richt zich op hart- en vaatproblemen, variërend van een hoge bloeddruk tot een hartinfarct. Wie een fout geadresseerde brief heeft ontvangen, weet in ieder geval dat de daarin genoemde deelnemer aan het onderzoek klachten heeft (of heeft gehad) die ergens in dit spectrum vallen. Niettemin meent het ziekenhuis dat er geen gevoelige medische informatie in verkeerde handen is beland.

Melding gemaakt

Of de drukfout te wijten is aan de drukker of aan het ziekenhuis, weet het UMC nog niet. Volgens de woordvoerder wordt de precieze toedracht nog onderzocht.

Toen het UMC hoorde dat er iets was misgegaan met de brieven, heeft het volgens de woordvoerder meteen schriftelijk zijn excuses aangeboden aan alle mogelijk gedupeerde onderzoeksdeelnemers. Ook zegt de instelling dat ze het lek heeft gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is wettelijk verplicht. De AP mag niet bevestigen of ze zo’n melding ook daadwerkelijk heeft ontvangen.