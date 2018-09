Tweede terreurverdachte is halfbroer van bekende Syriëganger

Een van de verdachten die donderdag werden opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag is de 21-jarige Arnhemse bokskampioen Morad M. Dat bevestigen bronnen aan NRC. Morad M. is de halfbroer van Syriëganger Abdelkarim el A., die bekend werd als ‘dreigjihadi’. De laatste riep in 2014 vanuit Aleppo, Syrië, op tot een „stevige daad” tegen de Nederlandse overheid, wat werd geïnterpreteerd als oproep tot een aanslag. Naar aanleiding daarvan besloot Defensie dat militairen zich niet meer in het openbaar in uniform mochten vertonen. Augustus 2015 werd El A.’s dood gemeld op Twitter-accounts van jihadstrijders.

De verdachte halfbroer Morad M., opgegroeid in de Arnhemse wijk Presikhaaf, werd in 2013 in gesloten jeugdzorg geplaatst. Dit gebeurde vanwege uitreisplannen naar Syrië om daar deel te nemen aan de gewapende jihad. De moeder van Morad wist volgens de AIVD van deze plannen en wilde overigens zelf ook naar het strijdgebied. Daarom was er volgens de Raad van de Kinderbescherming genoeg reden om Morad M. in een instelling voor gesloten jeugdzorg te plaatsen. De rechter was dat met de raad eens.

‘Dreigjihadi’ Abdelkarim el A. had zich met nog wat Nederlanders aangesloten bij Jabhat Al Nusra, terwijl het merendeel van de Nederlandse jihadisten ging vechten voor IS. Hij gaf eerder een interview aan NRC, waarin hij vertelde hoe het hem begin 2013 was gelukt te ontsnappen aan het zicht van de veiligheidsdiensten.

Donderdag werd bekend dat de spilfiguur uit het opgerolde netwerk, Hardi N. zich eveneens wilde aansluiten bij Al Nusra, de zusterorganisatie van Al Qaeda.

De politie pakte donderdag in totaal zeven mannen op, verspreid door het land. Zij worden verdacht van het plannen van een ‘grote aanslag”, ergens in Nederland. Bij hen werden vijf vuurwapens in beslag genomen.