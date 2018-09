Studenten bezetten UvA-gebouw

Een groep studenten onder de naam ‘Autonome Universiteit’ heeft vrijdag een universiteitsgebouw voor de geesteswetenschappen in de binnenstad van Amsterdam bezet. Vannacht hebben ze ingebroken in het gebouw. Zij protesteren tegen bezuinigingen op het onderwijs en zij vinden dat het College van Bestuur van de Universiteit te weinig doet aan de verslechtering van het onderwijs, het gebrek aan diversiteitsbeleid en de werkdruk op de universiteit. De reacties van studenten die in het gebouw college zouden krijgen variëren van ‘heel goed’ tot ‘buitengewoon irritant’. De colleges worden zoveel mogelijk verplaatst naar elders.

De bezetters willen dat het College van Bestuur het loon voor stakende medewerkers doorbetaalt. Die eis is ingewilligd, aldus een woordvoerder van het College van Bestuur: „Ze mogen staken''. De bezetters vinden dat managers op alle posities ter verantwoording moeten kunnen worden geroepen en uit hun functie ontheven kunnen worden. De ontslagen bij geesteswetenschappen en maatschappij- en gedragswetenschappen zouden moeten worden teruggedraaid. Ook zou er meer diversiteitsbeleid moeten worden gevoerd. De bezetters spreken over de „dekolonisatie” van de universiteit.

Ontruiming

De driehoek van politie, Openbaar ministerie en de burgemeester van Amsterdam heeft een ultimatum gesteld dat de bezetting gebouw voor half vier vrijdagmiddag moet zijn opgeheven. Anders wordt er ontruimd.

Het College van Bestuur zegt het met het verzet tegen de bezuinigingen eens te zijn maar vindt dat het „niet de bedoeling is dat er in de panden van de Universiteit van Amsterdam wordt overnacht”. „We hebben hen dan ook gevraagd vrijwillig te vertrekken”, aldus een mededeling van het college. Afgelopen juni liet het College van Bestuur een studentenprotest met tentenkampen op het universiteitsterrein ontruimen. De voorzitter van het College van Bestuur, Geert ten Dam, zegt dat de bezetters weigerden om met haar te praten.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Amsterdamse studentenbond Asva en verscheidene andere studentenorganisaties steunen de bezetting, zonder er direct aan deel te nemen.

Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) vindt dat „bezettingen erbij horen” om „duidelijk te maken wat je vindt”. Toch heeft hij slechte herinneringen aan de „ellenlange” bezetting van het Maagdenhuis 2015. „Daar waren niet alleen studenten maar ook andere groeperingen die veel hebben gesloopt. Ik steun vredige bezettingen. De bezuinigingen moeten een keer stoppen”.