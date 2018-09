SP stapt uit coalitie Provinciale Staten Limburg

De SP is vrijdag uit de coalitie in de Provinciale Staten van Limburg gestapt na een motie van afkeuring tegen een van haar gedeputeerden. Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie na berichtgeving van regionale omroep 1Limburg.

Aanleiding was een verhit debat over een windmolenpark dat in Venlo gebouwd gaan worden. Oppositiepartij GroenLinks verweet SP-gedeputeerde Bob Ruers dat hij de bouw van de windmolens als coalitielid steunde, terwijl hij die plannen recent zelf bekritiseerde.

Het leidde tot een motie van afkeuring van GroenLinks, die gesteund werd door coalitiepartijen PvdA en D66. Die steun deed de SP besluiten zich terug te trekken. GroenLinks trok de motie nog in om coalitiebreuk te voorkomen, maar voor de SP was de houding van de PvdA en D66 een teken dat het vertrouwen weg is. Daarom trokken zowel Ruers als collega-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen zich vrijdag terug.

Coalitie gaat door

De overgebleven coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA hebben nog de kleinst mogelijke meerderheid van 24 van de 47 zetels binnen de Provinciale Staten. CDA-gedeputeerde Ger Koopmans gaf tegenover 1Limburg aan dat de coalitie ondanks het verlies van de twee SP-gedeputeerden doorgaat.

De aanleg van het windmolenpark leidde eerder al tot een crisis binnen de Limburgse fractie van de SP. Eind april stapte SP-gedeputeerde Daan Prevoo op samen met vijf van de acht SP-statenleden. Prevoo was vóór het windmolenpark, terwijl een groot deel van de regionale SP tegen is. De gedeputeerde zou teveel zijn eigen lijn kiezen. Bob Ruers verving toentertijd Prevoo.

De gemeente Venlo weigerde de bouw van de negen turbines te faciliteren, waarop de Provinciale Staten ingrepen. Het is de eerste keer dat een provincie een gemeente die onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van het landelijk klimaatbeleid tot maatregelen dwingt.