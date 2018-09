‘Smaak en succes maagverkleining zijn gekoppeld’

Mensen die een maagverkleining hebben ondergaan en in het jaar daarna flink zijn afgevallen, hadden andere smaak- en geurvoorkeuren. Die smaakvoorkeur is gekoppeld aan succesvol gewichtsverlies, zegt een persbericht naar van de Binghamton University in de Amerikaanse staat New York.

Dat is een genuanceerde bewering, maar helpt die smaakverandering bij het afvallen? En om welke smaak gaat het? Het persbericht gaat over onderzoek dat is gepubliceerd in Plos one.

Uit het artikel is snel op te maken dat het gebrekkig onderzoek is. 195 mensen zijn eenmaal ondervraagd. Van hen stonden er 54 op een wachtlijst voor een maagverkleining en 141 hadden de operatie al ondergaan, soms al vijf jaar eerder. Er is dus niet bij dezelfde mensen voor en na de operatie onderzocht hoe hun trek in voedsel veranderde. Er is ook niet gemeten wat er werd gegeten.

Geen samenhang

Voor hun operatie hielden veel van de dikke mensen (met een gemiddelde BMI van ruim 45) van ijs, koekjes en friet – van vet en zoet. Na de operatie had een deel van hen liever groente.

Van de suggestie in het persbericht dat die veranderde voorkeur samenging met meer gewichtsverlies blijft in het artikel niets over. Voorkeur voor vet en zoet hingen niet samen met gewichtsverlies. Alleen mensen die na hun operatie een voorkeur kregen voor de smaak van koffie (maar niet voor de geur van koffie) viel duidelijk meer af.

Het is twijfelachtig werk, maar de onderzoekers hebben als praktische conclusie dat mensen die kort na een maagverkleining geen smaakverandering melden, misschien meer begeleiding moeten krijgen. Mogelijk slagen die er niet in om flink af te vallen. Die conclusie was voor het persbericht kennelijk niet ‘lekker’ genoeg.