Senaatscommissie stemt in met benoeming Kavanaugh voor Hooggerechtshof

De aanstelling van Brett Kavanaugh als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof is vrijdag in ieder geval procedureel een stap dichterbij gekomen. Een Senaatscommissie stemde in een lange en chaotische vergadering in meerderheid voor benoeming van de omstreden Kavanaugh. De Republikeinse senator die zijn partij aan een meerderheid hielp, Jeff Flake, stelde daarbij echter wel als voorwaarde de latere stemming in de gehele Senaat met een week uit te stellen zodat de FBI onderzoek kan doen naar beschuldigingen van seksueel misbruik door Kavanaugh. Het is vooralsnog onduidelijk of een dergelijk onderzoek er ook komt.

Flake verklaarde voor aanvang van de zitting van de commissie toch voor benoeming van Kavanaugh te gaan stemmen. Dit leverde bij de lift naar de zittingszaal een confrontatie op met enkele vrouwen die de Republikein verweten voorbij te gaan aan de vernedering die het negeren van het misbruik van Kavanaugh voor vrouwen zou zijn. Het leverde pijnlijke televisie op voor Flake, die roerloos voor zich uit bleef kijken terwijl het incident live op veel zenders werd uitgezonden:

Moments after Sen. Jeff Flake announced he would vote to confirm Brett Kavanaugh to the Supreme Court, two women confronted him in an elevator: "Look at me when I’m talking to you! You’re telling me that my assault doesn’t matter" https://t.co/gKGMfvvidm pic.twitter.com/v7jGjyXC0J — Los Angeles Times (@latimes) September 28, 2018

In aanloop naar de stemming liepen daarnaast verschillende Democratische commissieleden weg uit de vergadering. Ze protesteerden daarmee tegen de voordracht van Kavanaugh. De benoeming van de rechter is omstreden omdat er verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik tegen hem zijn geuit. Over één van die aantijgingen, afkomstig van hoogleraar Christine Blasey Ford, vond donderdag een hoorzitting in de Senaat plaats. Zowel Ford als Kavanaugh werden daarbij ondervraagd over een incident dat zich in de jaren tachtig zou hebben voorgedaan. Kavanaugh zou de destijds 15-jarige Ford op een feestje hebben aangerand.

Ford beschreef donderdagochtend (Amerikaanse tijd) wat er op die bewuste avond was gebeurd: hoe een dronken Kavanaugh zich op haar stortte en zijn hand op haar mond legde om haar het schreeuwen te beletten. Een even dronken vriend zou zich vervolgens op hen hebben gestort, waarna Ford kon ontsnappen. De Amerikaanse, nu hoogleraar Psychologie, verklaarde voor de Senaat “honderd procent zeker” te weten dat het Kavanaugh was die haar aanrandde, en niet iemand anders, zoals door Republikeinen werd geopperd. Zelfs Fox, het huiskanaal van de Republikeinen, noemde Ford “enorm geloofwaardig” en het verhoor “een ramp voor de Republikeinse partij”.

Kavanaugh noemt zitting een schijnvertoning

Kavanaugh probeerde zich donderdagmiddag verwoed tegen de aantijgingen te verdedigen door te zeggen dat er sprake is van “wraak” van de Democraten “in naam van de Clintons” en noemde de hoorzitting “een schijnvertoning”. Eerder ontkende hij al dat hij schuldig was aan de aanranding. “Ik betwijfel niet dat Dr. Ford seksueel misbruikt zou kunnen zijn door iemand, ooit. Maar ik heb dat nooit gedaan met haar of wie dan ook.” Hij waarschuwde de Democraten donderdag meteen: “Wie kaatst, kan de bal verwachten.”

Die opmerking stuitte veel Democratische senatoren tegen de borst, of zoals de Democratische afgevaardigde Richard Blumenthal uit Connecticut het vrijdag samenvatte: “We benoemen hier iemand die voor decennia zal zitten en slechts door impeachment kan worden afgezet. We kunnen niet tolereren dat iemand zich zo onprofessioneel en partijdig uitlaat.”

Het is onzeker of het FBI-onderzoek er ook komt en de stemming in de Senaat dus met een week wordt uitgesteld. Mocht dat niet gebeuren, dan zou dat mogelijk gevolgen hebben voor de stemvoorkeur van de eerder genoemde Flake. De Republikeinen hebben een nipte meerderheid van 51 senatoren op honderd Senaatsleden. Meerdere Republikeinen twijfelen echter, onder wie Susan Collins (Maine) en Lisa Murkowski (Alaska), waardoor de stemverhoudingen anders kunnen komen te liggen. Ook enkele Democraten hebben zich nog niet uitgelaten over een ‘ja’ of ‘nee’ over Kavanaugh.

Trump liet donderdag meteen na de hoorzitting in een tweet weten dat hij nog steeds achter zijn voordracht staat en noemde de aantijgingen een poging van de Democraten “in hun search and destroy-tactiek”.

realDonaldTrump Donald J. Trump Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote! 27 september 2018 @ 22:46 Volgen

Ook na de stemming in de Senaatscommissie zei Trump “niet eens een beetje” te hebben getwijfeld over het intrekken van Kavanaughs kandidatuur. Hij verklaarde dat het nu aan de voorzitter van de Senaatscommissie Grassley is om te beslissen over een verder onderzoek naar Kavanaugh.

Ford was overigens niet de enige die Kavanaugh beschuldigde van seksueel wangedrag. The New Yorker meldde eerder dat de kandidaat-opperrechter als student in Yale zijn geslachtsdeel in het gezicht van een vrouw zou hebben geduwd.

Advocaten: stel benoeming uit

De Amerikaanse vereniging van Advocaten ABA riep donderdag op tot een FBI-onderzoek naar de aantijgingen tegen Kavanaugh voordat hij benoemd wordt. Ze vinden de aanstelling van een rechter in het Hooggerechtshof “te belangrijk om te haasten”, staat in een brief die in handen is van CNN. Het Supreme Court is de hoogste rechtbank in de VS en besloot in het verleden onder meer over het legaliseren van abortus en het homohuwelijk. Eerder nog liet ABA zich bijzonder positief uit over de voordracht van Kavanaugh.