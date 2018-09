Probeer eens een cannabis-chocoladereep

„Wie van jullie was erbij toen Franklin D. Roosevelt een einde maakte aan de Drooglegging?” vraagt Danny Brody. Er gaan in de zaal van filmmuseum EYE in Amsterdam geen handen omhoog. „Zie je? Dit is een once in a lifetime opportunity.”

Woensdag vond in EYE een ongebruikelijk congres plaats: de ‘Cannabis Capital Convention’ ging over investeren in de Noord-Amerikaanse cannabismarkt. Brody, de topman van het Canadese cannabisbedrijf The Green Organic Dutchman, kwam met een duidelijke boodschap. Wie nú investeert in de Amerikaanse cannabis-industrie, kan in net zo’n klapper maken als in 1933, toen president Roosevelt het verbod op alcohol terugdraaide.

Sinds Colorado in 2014 de productie van wiet voor zowel medicinaal als recreatief gebruik vrijgaf, heeft de staat er een groeisector bij. De totale cannabisverkoop steeg van 600 miljoen euro in het eerste jaar naar 1,3 miljard in 2017. Dat leidde vorig jaar alleen al tot zo’n 250 miljoen euro aan extra belastinginkomsten. Inmiddels hebben 31 staten in de VS het plantje voor medicinale doeleinden gereguleerd. Negen daarvan hebben dat ook nog eens voor recreatief gebruik gedaan, zoals Colorado.

Canada gaat nóg verder. Vanaf 17 oktober mag er in het hele land vrijuit geteeld worden, wat de Canadese economie nu al merkt. Zo was cannabis-teler Canopy Growth een paar maanden geleden wereldnieuws toen bierbrouwer Constellation Brands (Corona) liefst 3,4 miljard euro in het bedrijf pompte.

En dan zijn er ook nog andere Canadese kwekers zoals Aurora en Tilray, beiden met een miljoenenomzet.

Niet zo verwonderlijk dat er inmiddels wordt gesproken over Big Ganja: de eerste wietmultinationals, naar de term voor de farmaceutische industrie: Big Pharma.

Drank

Denk nu niet dat dit fabrieken zijn waar aan de lopende band jointjes worden gerold. Natuurlijk is de verkoop van pure en gedroogde wiet óók een belangrijk deel van die nieuwe economie, maar lang niet iedereen koopt wiet om high te worden.

Veel interessanter zijn de edibles, producten waar cannabis in is verwerkt. Neem ‘Hi-Fi Hops Sparkling Water’, een hoppig, non-alcoholisch drankje dat biologisch en glutenvrij is. Het drankje komt in twee varianten: met vijf of tien milligram THC, de werkzame stof in cannabis waar je stoned van wordt.

Interessant is dat Hi-Fi Hops is gebrouwen door Lagunitas, een dochter van Heineken. Dat is ook strategie: de verwachting is dat dergelijke drankjes ten koste gaan van het marktaandeel voor alcoholische dranken. Drank en drugs samenvoegen en al vroeg op de hype meeliften is bittere noodzaak. „De deal van Constellation was geen einde; het was het begin”, zegt Brody.

Ook het uit cannabis gewonnen cannabidiol (CBD) heeft veel potentie. Het stofje maakt niet stoned, maar zou wel stressverlagend zijn en de nachtrust bevorderen. Inmiddels heeft het de status van een superfood; wie zweert bij avocado’s en quinoa, snackt tussendoor met een reep CBD-chocola van het in Oregon gevestigde Grön.

Voor Coca-Cola biedt CBD een mogelijkheid om van het ongezonde suikerimago af te komen; het bedrijf is in gesprek met wietteler Aurora (ook weer Canada) over gezonde drankjes met CBD. Vergeet de oude stoners van weleer met hun wietdampen: de moderne cannabisbedrijven gaan achter zelfbewuste foodies aan.

Europese markt op slot

Volgens het in cannabis gespecialiseerde onderzoeksbureau Prohibition Brothers is de wietmarkt zo alleen al in de VS goed voor 55 miljard euro. Europa is met 115 miljard nog groter, waarvan het Nederlandse deel op 5,4 miljard euro wordt geraamd. Alleen zit de markt hier ondanks de internationale ontwikkelingen nog steeds op slot.

Dat steekt, Weliswaar staat Amsterdam al decennia bekend als dé plek waar ooit werd gevochten voor het recht om wiet te roken, maar ondanks veertig jaar gedoogbeleid is de productie van cannabis in Nederland nog steeds verboden. Op twee bedrijven na - de startup Phytonext en ‘s lands enige legale teler Bedrocan - zijn de meeste sprekers op het congres Amerikaans of Canadees.

„Dat we als Nederlanders van Canadezen en Amerikanen moeten horen hoe het moet, dat is de omgekeerde wereld”, verzucht investeerder Dennis Gerretsen. Hij, en talloze andere investeerders, hebben zeker interesse om geld te steken in de Noord-Amerikaanse cannabissector. Henk de Vries, grondlegger van de Amsterdamse coffeeshopketen The Bulldog, vat het effectief samen: „Ze komen onze centjes halen.”

Rinus Beintema, die met de stichting Suver Nuver aan meer dan tienduizend mensen THC-olie stuurt - hier illegaal, in Canada bij de drogist tussen de hoestdrankjes - kijkt het allemaal hoofdschuddend aan. „We lopen achter, het is echt doodzonde. Misschien dat ze over vier jaar weer zo’n congres moeten houden.”

Beintema refereert met die vier jaar aan het wietexperiment dat het kabinet in het regeerakkoord aankondigde. Het is de bedoeling dat zo’n zes á tien gemeentes voor de duur van vier jaar legaal wiet mogen telen. Na die periode moet blijken of legale teelt in Nederland inderdaad wenselijk is. Dat is dus vier jaar waarin Big Ganja nog verder kan groeien.

Daarnaast: wie gaat in Nederland miljoenen investeren in een peperdure wietkwekerij, als het risico bestaat dat een volgende regeringscoalitie het experiment voortijdig afkapt, of de resultaten niet bevallen? „We bouwen in Canada kassen van 20, 30 miljoen euro.” zegt Martijn Vernooij van kassenbouwer Bosman van Zaal. „Dat ga je hier echt niet in vier jaar terugverdienen.”

Niet zo verwonderlijk dat de animo voor het experiment niet groot is. Bedrocan is al meerdere malen gevraagd om mee te doen, maar het bedrijf kweekt medicinale cannabis en blijft daar ook bij.

The Green Organic Dutchman kijkt ondertussen al voorbij de eigen grenzen. „Canada is geweldig,” zegt Brody, „maar er wonen slechts 31 miljoen mensen.”

Het bedrijf nam daarom recent HemPoland over, een Poolse producent van CBD-producten. Brody: „Dat wordt onze gateway voor Europa.”