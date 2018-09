Politie ontruimt bezet UvA-gebouw

De politie heeft vrijdag demonstranten bij het bezette P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verwijderd. Bij het optreden werden geen demonstranten opgepakt, maar droeg en trok de politie wel meerdere mensen weg. Een groep studenten onder de naam ‘Autonome Universiteit’ bezette vrijdagochtend het pand.

Toen demonstranten na meerdere oproepen weigerden hun actie te staken, trad de politie op. Bij de ingang aan de Spuistraat werden mensen weggedragen. Aan de kant van het Singel, waar de meeste demonstranten zich hadden verzameld, vertrokken de betogers vrijwillig. Toen zij zich in een menigte verzamelden, werden zij uiteengedreven door politie te paard.

Er zijn nog wel actievoerders in het gebouw die de bezetting voortzetten. Zij worden momenteel door de politie verwijderd.

De politieactie vond plaats nadat de betogers een laatste oproep van burgemeester Femke Halsema om te vertrekken negeerden. Halsema vroeg of zij het P.C. Hoofthuis in mocht om met de demonstranten te praten, maar haar werd de toegang geweigerd. De burgemeester zei tegen studenten die een sit-in voor de ingang hielden dat zij hun bezettingsactie moesten staken. In plaats daarvan moesten zij het gesprek aangaan met het College van Bestuur, aldus Halsema.

Sit-in

De bezetting van het universiteitsgebouw voor geesteswetenschappen begon even voor 08.00 uur. De demonstranten zeiden te protesteren tegen bezuinigingen op het onderwijs, voor meer diversiteit op universiteiten en voor minder werkdruk voor docenten - zaken waarvoor het College van Bestuur (CvB) van de UvA zich volgens hen onvoldoende hard maakt. De betogers benadrukten steeds dat hun sit-in vreedzaam en geweldloos was. Zij riepen leuzen als “Hoe laat is het? Solidariteit!”, “He ho CvB, hier krijg je problemen mee!” en “No ifs, no buts, no education cuts!”

De driehoek van politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester van Amsterdam stelde een ultimatum om de bezetting uiterlijk 15.30 uur op te heffen. Uiteindelijk werd pas twee uur later ingegrepen.

Steun en kritiek

Het College van Bestuur keurde de bezetting vrijdag af. Afgelopen juni liet het College van Bestuur een studentenprotest met tentenkampen op het universiteitsterrein ontruimen.

De actie van vrijdag werd gesteund door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Amsterdamse studentenbond ASVA en verscheidene andere studentenorganisaties - die overigens niet direct aan de bezetting deelnamen. Ook 78 UvA-docenten en hoogleraren spraken in een petitie hun steun uit aan de actie.

Door de bezetting ondervonden meerdere bus- en tramlijnen hinder. De politie zette voorafgaand aan de ontruiming zo’n vijf straten af. Ook moesten nabijgelegen horecagelegenheden hun terrassen ontruimen.