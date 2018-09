Paus zet Chileense priester alsnog uit ambt na misbruik

Paus Franciscus heeft de Chileense priester Fernando Karadima uit het kerkelijke ambt gezet. De paus herziet daarmee een eerdere, lichtere sanctie die het Vaticaan de priester oplegde. Dat staat in een verklaring die het Vaticaan vrijdag in het Spaans publiceerde, aldus persbureau Reuters. Of nieuw bewijsmateriaal heeft geleid tot de strengere sanctie is niet duidelijk.

De nu 88-jarige Karadima wordt gezien als de spil in het grootschalige misbruikschandaal in de Katholieke Kerk van Chili. Hij werd in 2011 schuldig bevonden aan het jarenlang seksueel misbruik van tienerjongens.

Boetedoening en gebed

Door verjaring ontliep hij een celstraf, maar het Vaticaan veroordeelde hem tot levenslange boetedoening en gebed, een straf die het Vaticaan vaker uitdeelt aan oudere priesters die worden veroordeeld voor misbruik.

Toen bekend werd dat zijn pupil, bisschop Juan Barros, het misbruik van Karadima stil had gehouden, liet paus Franciscus onderzoek doen. In eerste instantie verdedigde de paus Barros nog tijdens zijn bezoek aan Chili, maar later nam hij zijn woorden terug. Het resultaat was een kritisch rapport over vernietiging van bewijs en overplaatsing van geestelijken. Na een vierdaags crisisberaad boden alle bisschoppen van Chili hun ontslag aan.