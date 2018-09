B.J. Kole, huisarts in Utrecht, reactie via nrc.nl (23/9/2018)

Nee, wees juist trots op je dikke lichaam



„Ons hele leven betalen we de prijs: met geld, met pijn, in de spreekkamer, in de liefde. Desondanks tevreden kunnen zijn met je lichaam is een prestatie. Het is een overwinning. Wij, blije dikkerds, wij zijn feniksen, uit de as van afwijzing en stigmatisering herrezen. Misschien niet dun, maar wel gelukkig.”