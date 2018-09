Koos Alberts: de zanger met de geloofwaardige Jordaan-galm

Koos Alberts wekte de indruk dat hij zijn invaliditeit langzamerhand wel had verwerkt, zei een verslaggever van de zender Oranje TV eerder dit jaar tegen de populaire zanger. Maar die schudde zijn hoofd en antwoordde: „Dat verwerk je nooit. Daar heb je heel vaak verdriet van.”

Gezeten in een rolstoel, met een verlamd onderlijf en slechts één functionerende stemband, bleef Koos Alberts succes oogsten. Nadat hij in 1987 aan een verkeersongeluk een dwarslaesie had overgehouden, waren zijn grootste gloriejaren voorbij. Maar hij bleef vastberaden doorwerken – tot hij in juli alle geplande optredens moest annuleren wegens blaaskanker. Diverse operaties hielpen niet meer. Alberts is vrijdag overleden. Hij was 71 jaar oud.

Jacobus Johannes Krommenhoek stond al als peuter op een kruk in een Jordaan-café ieders vertedering op te wekken door het zingen van sentimentele liedjes, net als zijn grote voorbeeld André Hazes. Hij wilde zanger worden, maar werkte aanvankelijk als metselaar en runde nadien een snackbar in het Noord-Hollandse dorp Sint Pancras.

Pas op zijn 36ste besloot hij, na het winnen van een talentenjacht in het Amsterdamse sekstheater Casa Rosso, op zoek te gaan naar origineel repertoire dat hem zou onderscheiden van Hazes en de andere levenslied- en leedzangers. Bij toeval stuitte hij op liedjesschrijver en producer Peter de Wijn die nog een ongebruikt nummer op de plank had liggen: ‘Ik verscheurde je foto’. Dat werd in 1984 zijn eerste hit en bleef zijn grootste.

In hoog tempo volgden er meer, waarin treurnis over verbroken relaties de boventoon voerde: ‘Gisteren heeft zij mij verlaten’, ‘Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen’, ‘Ik slaap vannacht wel op de bank’.

Zijn carrière leek echter voorgoed voorbij toen Alberts in 1987 na twee optredens naar huis reed, maar de macht over het stuur van zijn Mercedes 300SL verloor en tegen een boom reed. Pas na een intensieve revalidatieperiode maakte hij zijn comeback als de zanger in de rolstoel. Hits als ‘Zijn het je ogen’ en ‘Eenmaal kom jij terug’ volgden. De galm in zijn stem bereikte weliswaar iets minder hoogte dan voorheen, maar het Jordaan-sentiment klonk nog even geloofwaardig.

Koos Alberts in 2012 op het Mega Piraten Festijn in het Geldredome, Arnhem. Foto Bas Czerwinski/ ANP KIPPA

De laatste jaren is Koos Alberts menigmaal gehuldigd om zijn populaire repertoire en zijn doorzettingsvermogen. In 2001 trad hij op in een reclamespotje voor Achmea, waarin hij door uitgekiende videomanipulatie weer leek te kunnen lopen. Het honorarium (45.000 euro) schonk hij aan het onderzoek naar dwarslaesie.

Zijn zoon en zijn schoondochter leiden intussen het assurantiekantoor Koos Alberts Verzekeringen. „Ik weet als geen ander waarom mensen zich moeten verzekeren”, zei de naamgever op zijn site.