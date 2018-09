Kabelgigant klampt zich liever vast aan Netflix

Zappen wordt ouderwets. Vanaf volgend jaar kunnen bijna vier miljoen Nederlandse gezinnen hun tv commanderen via een microfoon in de afstandsbediening. Roep „RTL Nieuws” of „Andere Tijden” en de tv gehoorzaamt.

Spraakbesturing is een van de trucjes die Liberty Global, het moederbedrijf van VodafoneZiggo, in zijn nieuwe ‘Horizon’ settopbox stopt. Een symbolisch trucje, als bewijs dat de kabelaar uit hetzelfde technische vaatje kan tappen als Apple, Google en Amazon.

„De verschillen worden kleiner”, zegt Mike Fries trots, nadat hij de nieuwe settopbox en tv-app gepresenteerd heeft in Amsterdam. Fries, de baas van Liberty Global, doelt op het onderscheid tussen de traditionele settopbox en de gelikte apps die de Amerikaanse techbedrijven ontwikkelen. Al woont hij in Denver, Mike Fries (55) is de kabelkoning van Europa. Hij bepaalt voor 21 miljoen abonnees hoe snel hun internetverbinding is en uit welk tv-aanbod ze kiezen. En hoeveel ze daarvoor betalen.

Meer geld dan talent Mike Fries werkt 28 jaar in de kabelbranche, de laatste 13 jaar als topman van Liberty Global. De 77-jarige kabelmagnaat John Malone is nog altijd grootaandeelhouder in het bedrijf. „John heeft ruim vijftig jaar ervaring – ik leer nog altijd van hem”, zegt Fries. Mike Fries is getrouwd en vader van twee kinderen. In zijn vrije tijd zingt hij in rockcoverband met andere zakenmensen uit Denver. „We hebben meer geld dan talent”, zei een van de leden ooit tegen de Denver Post. Als The Merger doen ze drie of vier optredens per jaar – de opbrengst is voor het goede doel.

Een reeks nieuwe videodiensten wil net als Netflix (wereldwijd 130 miljoen betalende abonnees) de televisiekijker veroveren. Het gevolg: kabelknippers. Een derde van de Amerikaanse kabelklanten heeft het tv-abonnement de afgelopen jaren opgezegd.

In Europa gaat de exodus minder snel. Liberty Global, onder meer actief in het VK, Duitsland en België, kampt wel met krimp. In Nederland daalde het aantal kabelabonnees in drie jaar van 4,3 naar 3,9 miljoen. Nederlanders besteden nog 39 procent van hun kijktijd aan reguliere live tv-uitzendingen, berekende onderzoeksbureau Telecompaper. Drie jaar geleden was dat nog 50 procent.

Lees meer over on-demandkijken: Wanneer is het tijd om de tv-kabel door te knippen?

In de VS bouwen internetaanbieders hun eigen tv-zuilen als antwoord op die van Amazon, Google en Facebook. Er woedt een ongekende content-race: netwerkaanbieders die tv-zenders en programma’s kopen. Comcast betaalt omgerekend 33 miljard euro voor Sky, AT&T legt 72 miljard euro voor Time Warner neer. Verizon bouwt met AOL en Yahoo een eigen data-imperium.

Liberty Global gaat niet ‘gokken’ op een ander bedrijfsmodel, zegt Fries. „Het gaat ons om het netwerk. Dat is de basis van alles.” Maar dat netwerk ligt in Nederland onder vuur . De Autoriteit Consument en Markt (ACM) dwingt VodafoneZiggo om andere providers toegang te bieden tot het kabelnet.

Sinds Ziggo in 2017 werd samengevoegd met Vodafone vormt het een duopolie met KPN: twee grote partijen die elkaar in evenwicht houden en gelijktijdig hun prijzen opvoeren, tot ergernis van consumenten. Er is concurrentie nodig op het kabelnet, vindt ACM, net zoals KPN zijn netwerk opent voor andere providers.

Nu is het Fries’ beurt om zich te ergeren: „We moesten een concurrent bouwen voor KPN. Dat deden we, nu worden er voor gestraft.”

Gaat Liberty Global investeren in eigen programmering, zoals dat in de VS gebeurt?

„Het zijn twee verschillende werelden. In de VS bereik je honderden miljoenen mensen in één groot taalgebied. De Europese tv-markt is gefragmenteerd: je hebt kleinere landen met lokale spelers en de prijzen voor video liggen hier veel lager. Wij zullen niet opeens tientallen miljarden uitgeven aan een bedrijf als Time Warner. Consumenten schieten er weinig mee op als we concurreren op content. In een perfecte wereld zou iedereen dezelfde programma’s moeten kunnen zien, bij elke aanbieder. Daarom stellen we Ziggo Sport bijvoorbeeld beschikbaar aan concurrenten als KPN. Daar maken we maar marginaal winst op.”

Past zo’n open houding bij de kabel? U laat uw klanten niet vrij om alleen breedband internet af te nemen, zonder tv.

„Is dat zo? Nog niet in Nederland misschien, maar wel in het Verenigd Koninkrijk.”

En ACM vindt dat de kabel open moet voor andere aanbieders.

„De ACM maakt de verkeerde inschatting dat wij met KPN een soort duopolie vormen. Ze zien niet hoe concurrerend het landschap is waarin we werken. Een gedeelde dominante positie… dat is een absurde gedachte. Daarom zullen we het besluit aanvechten.”

„Wij zijn langer dan twintig jaar actief in Nederland en ik heb in die tijd wel met elke minister-president aan tafel gezeten. Elke keer was de afspraak dat wij een volwaardige concurrent voor de monopolist KPN zouden bouwen. Met dat vooruitzicht hebben we hebben miljarden euro’s geïnvesteerd om het kabelnet te upgraden. Daar worden we nu voor gestraft, en zelf als een monopolist beschouwd.”

Als er geen duopolie is, hoe verklaart u dat de abonnementsprijzen gelijktijdig stijgen?

„Ze gaan niet omhoog, want de mobiele prijzen dalen elk jaar. En als je mobiel én vast bij ons afneemt wordt je bundel goedkoper.”

De prijzen van uw vaste netwerk stijgen wel.

„Tja, een beetje. Vorig jaar werden we 1,40 euro duurder, zo'n tweënhalf procent. Dus niet in één keer tien procent of zo. Bedenk dat we veel moeten investeren om je 200 of 400 Mbit breedband te bieden. En straks een gigabit.”

Lees ook het interview met Jeroen Hoencamp, die van Vodafone en Ziggo één bedrijf moest maken: Analoge tv gaat stoppen, VodafoneZiggo legt uit waarom

Bent u tevreden over de samenwerking tussen Vodafone en Ziggo? De omzet uit mobiel loopt terug, er was een verliesgevend kwartaal.

„De mobiele markt is een vechtmarkt, met hoge prijsdruk . Dat voelen wij ook. Het team werkt hard, maar we hebben in KPN ook een perfecte concurrent. Een nationaal icoon, met een goede merkbekendheid...”

Nou kan 'ie wel weer.

„Maar het klopt! Kijk naar de cijfers. De NPS-score (gradatie voor trouwheid van klanten, red.) van KPN is beter dan die van VodafoneZiggo. We gaan wel vooruit: sinds we het mobiele en vaste netwerk samenvoegden en korting geven op het abonnement, daalt het aantal opzeggers en houden we klanten langer vast.”

Wat verwacht u van de fusie van Tele2 met T-Mobile? Ze beloven onder meer glasvezel uit te breiden.

„T-Mobile is een sterke, slimme speler. En nog eens het bewijs dat de nieuwe regels van ACM belachelijk zijn. De markt is zeer concurrerend in Nederland.”

Fries benadrukt graag hoe slim, sterk en succesvol de concurrentie is, en hoe goed dat uitpakte voor de kwaliteit van de netwerken. „Nederland heeft hoge snelheden en lage prijzen.”

De kabelmaatschappij probeert ondertussen alle ‘streaming’-diensten in een bundel te verpakken. In het tv-menu van de settopbox vind je Netflix, YouTube en straks ook Amazon Prime Video. Het idee: als externe videodiensten via één en dezelfde afstandsbediening te vinden zijn, profiteren alle partijen daarvan. De helft van de Horizon-klanten kijkt nu zo, „on the box” naar met name Netflix.

De onderhandelingen met Netflix gingen vrij simpel, zegt Fries. „Ze overlappen niet met ons pakket: ze hebben geen sport en bieden ook niet nog eens tien andere kanalen aan. Met Amazon zijn we in gesprek, maar dat is lastiger - zij willen abonnementen verkopen zodat mensen de bezorgdienst afnemen.”

Toch is het volgens Fries makkelijker om met techbedrijven te onderhandelen dan met tv-zenders. „Die kunnen altijd dreigen de stekker eruit te trekken.”

Concurreert Netflix niet met het tv-pakket?

„De meeste mensen kijken RTL, SBS en NOS. De videoconsumptie blijft stijgen, dus ik denk dat Netflix eerder ten koste gaat van andere bezigheden. We brengen minder tijd achter de computer door, spelen minder met de kinderen of lezen minder vaak een boek.”

De Horizon settopbox draait deels in de cloud. Is zo’n kastje überhaupt nog nodig?

„Het is onvermijdelijk dat mensen video op meer apparaten bekijken. Een derde van onze abonnees kijkt al tv via de telefoon. Onze software draait op apparaten van Google, van Amazon en straks die van Apple – dus nee, een settopbox zal uiteindelijk niet meer nodig zijn om onze diensten te krijgen.”

„Tv is nog maar dertig procent van onze omzet. We zijn altijd op zoek naar nieuwe producten, op een nog sneller netwerk. Breedband internet, mobiele telefonie of zakelijke pakketten: die producten hadden we vijftien jaar geleden niet. We moeten onszelf continu opnieuw uitvinden.”