Juichen voor Europa

De beste golfers van Europa en de Verenigde Staten strijden dit weekend op de baan van Le Golf National nabij Parijs om de Ryder Cup. De tweejaarlijkse ontmoeting is een van de weinige sportwedstrijden waarbij wordt gejuicht voor Europa. Ook door de Britten, die in groten getale naar Frankrijk zijn gekomen; meer dan een kwart van de bijna 200.000 toegangskaarten is verkocht aan golffans uit het Verenigd Koninkrijk.