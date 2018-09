Italiaanse regering verhoogt uitgaven om beloften na te komen

De regering van Italië gaat de overheidsuitgaven de komende jaren opschroeven, om zo haar verkiezingsbeloften na te komen. Het plan is om het begrotingstekort tot 2021 op te rekken naar 2,4 procent van het bruto binnenlands product. Regeringspartijen Lega en de Vijfsterrenbeweging zijn het eens geworden over een nieuwe overheidsbegroting waarin dat voornemen centraal staat, maakten partijleiders Matteo Salvini en Luigi Di Maio donderdagavond bekend.

Het extra geld dat in de nieuwe begroting vrijkomt, is nodig om zaken te betalen als versoepeling van het pensioenbeleid en invoering van een basisinkomen voor werklozen. Alleen dat laatste plan gaat naar schatting al zo’n 10 miljard euro kosten. Ongeveer 6,5 miljoen arme Italianen gaan tot 780 euro per maand ontvangen.

Lees ook: Italiaanse begroting: welke verkiezingsbeloften sneuvelen onder druk van de markten?

‘Revolutie van gezond verstand’

Voorman van de Vijfsterrenbeweging en vicepremier Di Maio spreekt op sociale media van een “historische dag”. Het basisinkomen was één van de voornaamste punten in het programma van de populistische partij. Salvini, leider van Lega en ook vicepremier, zegt dat het begrotingsakkoord een “revolutie van het gezonde verstand” is. Het levert volgens hem 400.000 nieuwe banen voor jongeren op.

Lega en de Vijfsterrenbeweging, die in juni aan de macht kwamen, gaan aanzienlijk meer geld uitgeven dan aanvankelijk de bedoeling was. Italië had met de Europese Commissie afgesproken in 2019 voor een begrotingstekort van 0,9 procent te gaan. De vorige, centrumlinkse regering streefde dat doel actief na.

In het nieuwe kabinet is minister van Financiën Giovanni Tria degene die ervoor moest zorgen dat de plannen van de kersverse regeringspartijen Brussel niet al te erg tegen de borst zouden stuiten. De partijloze technocraat probeerde de regering ervan te overtuigen het tekort niet verder te laten oplopen dan 1,6 procent. Later schoof hij al op richting de 2 procent. De begroting die nu op tafel ligt, met daarin het tekort van 2,4 procent, is dus een nederlaag voor minister Tria.

Enorme staatsschuld

Brussel wil dat Italië niet te wild omspringt met de overheidsuitgaven, omdat het land een enorme staatsschuld heeft. Die bedraagt nu zo’n 2.300 miljard euro, oftewel 130 procent van het bbp. Binnen de EU heeft alleen Griekenland afgezet tegenover het bbp een hogere schuld.

De vraag is wat de bestedingsplannen van de regering betekenen voor de positie van Italië op de financiële markten. Als die het vertrouwen verliezen in het land, wordt het lastiger en duurder voor de Italianen om aan geld te komen. Dan zou de staatsschuld nog sneller oplopen. Minister Tria waarschuwde daar eerder deze maand al voor: “Het is zinloos 2 of 3 miljard euro te zoeken in de begroting om hervormingen te financieren, als we op de financiële markten 3 of 4 miljard verliezen.”