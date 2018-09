Huiszoekingen bij zeven terreurverdachten afgerond

De huiszoekingen bij de zeven terreurverdachten die donderdag werden opgepakt zijn afgerond. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdagochtend gemeld. Wat er in de woningen in Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen is aangetroffen en of nog op andere plekken invallen zijn gedaan wil het OM niet zeggen. Later op de dag wordt meer bekendgemaakt.

De politie doet ook onderzoek naar een gehuurde bus uit Frankrijk die in beslag werd genomen in Weert. Vooralsnog zijn er echter geen aanwijzingen voor banden met terreurcellen in het buitenland. Het onderzoek richt zich alleen op de opgepakte zeven verdachten, benadrukt het OM. “Met hun aanhouding denken we dat de dreiging van een aanslag is weggenomen”, aldus een woordvoerder.

De verdachten zitten vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen mogen spreken met hun advocaat. Later vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De zeven mannen tussen 21 en 34 jaar werden donderdag aangehouden in Arnhem en Weert vanwege “zeer ernstige verdenkingen van het voorbereiden van een grote terroristische aanslag”. Het OM verdenkt hen ervan dat ze met bomvesten en kalasjnikovs een terreurdaad wilden plegen bij een niet nader bepaald evenement. Ook wilden ze mogelijk ergens een autobom plaatsen.

Veroordeeld voor uitreispoging

Leider van de groep zou de 34-jarige Hardi N. zijn, een man van Iraakse afkomst uit Arnhem. In 2017 werd hij veroordeeld voor een uitreispoging naar Syrisch gebied in handen van terreurgroep Islamitische Staat. Hij kreeg drie maanden cel, plus nog eens 21 maanden voorwaardelijk. Die proeftijd was nog niet afgelopen. Ook twee anderen uit de groep werden veroordeeld voor een uitreispoging.

De politie greep in toen duidelijk werd dat de mannen actief zochten naar kalasjnikovs, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer (auto)bommen. De voorbereidingen zouden zich in een “vergaand stadium” hebben bevonden. Bij de aanhoudingen werden vijf vuurwapens aangetroffen.