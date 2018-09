Hoe gevaarlijk waren de terreurverdachten?

Hoe gevaarlijk waren de plannen?

Onmiddellijk gevaar leek er niet te zijn, wel op afzienbare termijn. Dat bleek donderdagavond uit uitlatingen van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en terrorismebestrijder NCTV. „Men was er niet zover mee dat het gevaar zou kunnen opleveren voor de samenleving in die zin dat het bijna te laat was. Absoluut niet”, aldus Grapperhaus. „Maar men was wel een behoorlijk eind in de voorbereidingen.” Zo zijn bij de arrestatie vijf handvuurwapens gevonden. De NCTV wees erop dat de verdachten nog naar wapens en materiaal voor bomaanslagen aan het zoeken waren.

In Nederland zijn eerder aanslagen verijdeld. Volgens veiligheidsexpert Glenn Schoen gaat het nu voor het eerst om een groter netwerk met ambitieuze terreurplannen. „Als je ziet waarnaar de verdachten op zoek waren – grondstoffen voor een autobom, bomvesten, kalasjnikovs – dan werd er iets groots gepland.”

Terreurexpert Teun van Dongen, die aan database bijhoudt van aanslagen in het Westen, plaatst een kritische kanttekening. „Veel ambitieuze terreurplannen kunnen alleen in afgezwakte vorm worden uitgevoerd. De aanslagen in Parijs op onder meer de Bataclan in 2015 moesten eigenlijk vergezeld gaan van soortgelijke aanslagen elders in Europa. Dat is niet gelukt.” Ook wijst Van Dongen erop dat de verdachten, voorzover bekend, niet zijn uitgereisd naar terreurgebied, en daarom mogelijkerwijs geen training hebben ontvangen in de professionele omgang met bomvesten, kalasjnikovs of autobommen.

Buitenlandse betrokkenheid kan het gevaar van het verdachte netwerk groter maken (coaching via internet, ondersteuning door buitenlandse cellen). De spil van het verdachte netwerk, Hardi N. uit Arnhem, beschikte over contacten in het buitenland. In Weert is een busje met Frans kenteken in beslag genomen.