Hevige storm stevent af op Griekenland

Griekenland zet zich schrap voor een hevige storm die zich ten noorden van Libië heeft ontwikkeld. Scholen in Athene en op andere plekken in het zuiden van het land zijn vrijdag gesloten. De depressie boven de Middellandse Zee gaat gepaard met windstoten tot zo’n 100 kilometer per uur en zware regenval, en zal naar verwachting de rest van het weekend voor veel overlast zorgen.

Mogelijk groeit de storm uit tot een zogeheten medicane - een combinatie van de Engelse woorden Mediterranean en hurricane. Wanneer de storm aan land komt, gaat hij volgens meteoroloog Henk Huizinga van het trainingsinstituut Nimos Meteo onvermijdelijk voor schade zorgen. Dat gebeurde ook in 2014, toen toen Malta en Italië werden getroffen door de storm Qendresa: eilanden kwamen gedeeltelijk zonder stroom te zitten en drie mensen kwamen om het leven.

Wat is een medicane?

“Ze zien er vanuit de satelliet hetzelfde uit als een hurricane, ook met een oog in het midden. Voor de definitie medicane moet sprake zijn van meer dan windkracht 12, oftewel zestig knopen wind of meer [zo'n 117 kilometer per uur, red.]. Het is specifiek iets wat zich in de nazomer voltrekt, net als het orkaanseizoen boven de Atlantische Oceaan. Het heeft ook vergelijkbare factoren: koude bovenlucht boven warm zeewater.

De atmosfeer is in dat geval instabiel. In dit geval is koude lucht vanuit Oost-Europa via Turkije met een bocht Noord-Afrika binnengekomen. Dat wordt dan gekoppeld aan de hitte boven Libië, waardoor een depressie ontstaat. Dit lagedrukgebied is vervolgens weer richting de Middellandse Zee getrokken, waar het door het warme water verder aansterkt tot een storm.”

Waar beweegt de storm naartoe?

“Momenteel ontwikkelt hij zich nog ten noorden van Libië boven de Ionische Zee tussen Sicilië en Griekenland. De verwachting is dat de storm afbuigt naar het oosten in de richting van Kreta en zondag ten zuidwesten van Turkije hangt. Maar net als met orkanen in de Verenigde Staten en Caraïbisch gebied: die dingen hebben een eigen karaktertje en laten zich niet zomaar berekenen. Dat zag je ook met de recente orkaan Florence eerder deze maand. Ze dachten dat de storm met gigantische snelheden de kust [de oostkust van Noord-Amerika, red.] naderde, maar dat viel uiteindelijk mee.”

Spectacular visible satellite animation of #Medicane in the Ionian sea right now, it continues organizing and deepening while moving north. Pressure at 994 mbar, sustained winds around 100 km/h. Source: @meteociel

Forecast track details: https://t.co/LvjXFASDeM pic.twitter.com/SJ62FsMzPX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018

Wat kunnen ze in Griekenland verwachten?

“Vooral veel wateroverlast. Ook als de storm niet de windsnelheden haalt van een medicane, is er zo veel instabiliteit in de lucht dat veel water gaat vallen en de wind flinke uitschieters zal hebben.”