Frauderende bestuurder goede doelen krijgt celstraf van 30 maanden

Een bestuurder van vier goede doelen moet wegens miljoenenfraude met geld uit de liefdadigheidsstichtingen dertig maanden de cel in, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vrijdag dat René V. “puur uit winstbejag” handelde. Desondanks viel de straf lager uit dan de vijf jaar cel die justitie vorige maand eiste.

De inmiddels 60-jarige V. was tussen 2008 en 2012 de hoofdbeheerder van de liefdadigheidsfondsen, die gevuld waren met tientallen miljoenen euro’s van twee rijke vrouwen. In vijf jaar tijd declareerde V. ruim 6,5 miljoen euro bij de goede doelen. Dat deed hij namens zijn toenmalige werkgever, het fiscale advieskantoor Loyens & Loeff. De rechters schatten dat er bij twee derde tot driekwart van het gedeclareerde bedrag sprake was van verduistering.

V. vulde zijn facturen opzettelijk met allerlei vaagheden. Zo was het moeilijk te controleren hoeveel daadwerkelijke arbeidsuren er stonden tegenover de in rekening gebrachte bedragen. Die waren veel te hoog: V. declareerde 600 euro per uur, ter 150 à 200 euro gebruikelijk was.

‘Ernstig misbruik van vertrouwen’

Volgens de rechters heeft V. “ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen” van de twee vrouwen die hun geld bij hem in beheer hadden gegeven. Hij had een “zeer krachtig sturende” rol bij de fraude. Dat zijn straf desondanks lager uitvalt dan het OM had gewild, komt doordat V. nog een schoon strafblad had en als gevolg van de affaire zijn baan bij Loyens & Loeff is kwijtgeraakt. V. kreeg naast zijn celstraf een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd.

Een 69-jarige medeverdachte van V. werd vrijdag tot twaalf maanden cel veroordeeld, waarvan zes voorwaardelijk. Hij was ten tijde van de fraude penningmeester en secretaris van de stichtingen. Ook de medeverdachte mag zijn beroep niet meer uitoefenen: hij kreeg een verbod van twee jaar.