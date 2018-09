BNN-VARA zoekt vervanger Felix Meurders bij Spijkers met Koppen

Omroep BNN-VARA is op zoek naar een vervanger voor de 72-jarige Felix Meurders als presentator van het Radio 2-programma Spijkers met Koppen. Een woordvoerder van de omroep bevestigt dat er in 2019 een nieuw gezicht zou moeten zitten. De omroep wil een jonger publiek aanboren.

Meurders, die het radioprogramma nu nog samen met Dolf Jansen presenteert, wil zelf nog niet vertrekken. Hij presenteert het programma al 24 jaar en zou binnenkort het 30-jarig bestaan van het programma vieren.

Maar de omroep wil een jonger publiek bereiken. Peter de Vries, hoofd radio van BNN-VARA, zegt tegen het AD: “Wij willen de huidige schare fans zeker behouden, maar willen graag ook een nieuwe generatie luisteraars aanboren. Felix is een radiolegende die nog lang niet uitgespeeld is, dus voor hem zijn we aan het kijken naar een plek op een van de andere zenders.”

‘Waanzinnig jammer’

Zelf heeft Meurders zich nog niet neergelegd bij zijn vertrek, zegt hij tegen de krant. “Als ze geen vervanger kunnen vinden, keren ze waarschijnlijk weer bij mij terug. Op 1 januari verandert er weer van alles dus ik hoop snel duidelijkheid te krijgen. Ik zou het waanzinnig jammer vinden, wat mij betreft ga ik nog wel even met Spijkers door.”

In 2012 ontving Meurders de Marconi Award voor zijn radio-oeuvre. Hij begon met radiomaken in 1964 en begon eind jaren 60 bij de NOS op Hilversum 3, het huidige NPO 3FM. Van 1971 tot 1982 presenteerde hij daar de Daverende Dertig, later de Nationale Hitparade. Daarnaast is hij bekend van de Meurders Methode, VARA’s Zoekplaatje en Gesodemeurders. Ook presenteerde hij verschillende sportprogramma’s, waaronder Langs de Lijn voor de NOS. Op televisie presenteerde hij het programma Kassa.