Beurswaakhond klaagt Musk aan voor omstreden tweet

Elon Musk dreigt de controle over zijn miljardenbedrijf Tesla te verliezen vanwege een omstreden tweet. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een aanklacht ingediend bij een federale rechtbank in New York omdat de topman investeerders misleid zou hebben toen hij in augustus schreef dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen.

Daarom mag de 47-jarige Musk geen leidinggevende functie meer uitvoeren binnen een beursgenoteerd bedrijf, stelt de waakhond. Ook wil de SEC dat Musk een niet nader gespecificeerde boete opgelegd krijgt. De uren na de bekendmaking dat Tesla mogelijk zijn intellectuele en zakelijke brein zou kunnen verliezen, zakte het aandeel volgens financieel persbureau Bloomberg zo’n 13 procent, onder de 270 dollar.

Musk zei op 7 augustus mogelijk 420 dollar per aandeel te willen bieden in plaats van de toen lage koers van 360 dollar, waarna aandelen van het bedrijf korte tijd weer omhoog schoten. Uiteindelijk zei de topman dat hij de elektrische autobouwer toch niet van de beurs haalt.

4/20

Zijn bod per aandeel was volgens de SEC een verwijzing naar 4/20, een veelgebruikt notatie in de VS voor het gebruik van marihuana. Musk zou dit gedaan hebben als grap voor zijn vriendin, de zangeres Grimes. “De verklaring van Musk was onjuist misleidend”, concludeert de SEC nu. “Ze hadden geen enkele feitelijke basis.”

De topman noemt de aanklacht “ongerechtvaardigd” en zegt dat hij “diep bedroefd en teleurgesteld” is. Musk: “Ik heb altijd gehandeld in het belang van de waarheid, transparantie en de investeerders. Integriteit is de meest belangrijke waarde in mijn leven, en het zal blijken dat ik dit nooit heb gecompromitteerd.”