Aardbevingen en tsunami treffen Sulawesi

Het Indonesische eiland Sulawesi is vrijdagmiddag getroffen door een reeks aardbevingen. De schokken zouden ook een tsunami hebben veroorzaakt.

De lokale krant The Jakarta Post meldt dat bij de sterkste beving, die een kracht had van 7,7, één persoon zou om het leven zijn gekomen in de regio Donggla. Tien mensen zijn gewond geraakt. Er is ook een beving gemeten met een kracht van 5,2.

Op beelden die in Indonesische media en op sociale media worden geplaatst, is te zien hoe het kustgebied rond de stad Palu is getroffen door een grote golf die over het land spoelt. De golf zou anderhalve meter hoog zijn.

Het vliegveld bij Palu is inmiddels gesloten, meldt een woordvoerder van de nationale rampendienst van het land. Internationale persdiensten melden dat er geen officieel aantal doden of gewonden bekend is. Wel werd rond half zes ‘s avonds (lokale tijd) een tsunamiwaarschuwing afgegeven door de Indonesische autoriteiten, al zou die ook weer zijn ingetrokken.

Indonesië had ook eerder al dit jaar te maken met een reeks zware aardbevingen. Die troffen in juli en augustus het eiland Lombok; ruim vijfhonderd mensen kwamen daarbij om. Er was toen veel kritiek op de manier waarop noodhulp aan de bewoners op het eiland tot stand kwam.

