Zeven maanden geëist tegen scoutleider die kinderen brandmerkte

Tegen een 24-jarige jeugdleider van een scoutinggroep in Zeeland die drie kinderen zou hebben gebrandmerkt, is zeven maanden celstraf geëist waarvan drie voorwaardelijk. De slachtoffers kregen tijdens een kamp in België in 2017 een heet ijzer in hun rug gedrukt, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). De man stond donderdag in de rechtbank van Middelburg onder meer terecht voor zware mishandeling met voorbedachten rade.

Volgens RTL Nieuws gaat het om twee jongens en een meisje die tussen de 12 en 14 jaar oud waren toen het incident plaatsvond. De verdachte zou speciaal een brandijzer hebben meegenomen en in het vuur hebben gehouden. Vervolgens zou hij de letters F en N in hun lichamen hebben gedrukt, een afkorting van Frans Naerebout - de groep zeeverkenners in Goes waar de verdachte leiding aan gaf.

Ontgroeningsritueel

Het is niet zeker waarom ze gebrandmerkt werden, mogelijk ging het om een ontgroeningsritueel. Volgens de advocaat van de verdachte brandmerkte hij de kinderen niet opzettelijk: hij zou niet hebben geweten dat het ijzer heet was.

De kinderen zouden hebben gegild toen ze werden gebrandmerkt. Vervolgens kregen ze een pilletje tegen de pijn, maar werd er geen arts ingeschakeld. Bestuursleden van de scoutingclub zouden pas aan het einde van het kamp hebben ontdekt wat er was gebeurd met de slachtoffers. De kinderen liepen blijvend letsel op. Ze zouden het advies hebben gekregen om plastische chirurgie te ondergaan.