WADA: Kenia kampt met serieus dopingprobleem

De Keniaanse sportwereld kampt met een serieus dopingprobleem. Dat concludeert het Wereldantidopingagentschap (WADA) donderdag na een onderzoek naar dopinggebruik door Keniaanse sporters. In totaal zijn sinds 2014 138 sporters betrapt op het gebruik van verboden middelen, 113 van hen gebruikten doping tijdens wedstrijden.

Volgens het agentschap is er geen sprake van een geïnstitutionaliseerd systeem, zoals in Rusland. De Keniaanse sporters zouden de middelen op ongestructureerde wijze gebruiken, onder meer omdat ze de gevaren van doping niet goed kunnen inschatten.

“Het dopinggebruik door Keniaanse sporters is rommelig, opportunistisch en ongecoördineerd. De sporters zijn niet goed geïnformeerd over doping en/of opzettelijk blind voor de gevolgen ervan.”

Adviezen

WADA stelt dat lokale medici en quasi-medici (zoals scheikundigen) het dopinggebruik faciliteren. Ook zij zouden onwetend zijn - of zich zo voordoen - over de gevolgen van het gebruik van verboden middelen.

Om het probleem tegen te gaan, adviseert WADA dat sporten en medici beter moeten worden geschoold over doping. Ook moet het Keniaanse antidopingagentschap ADAK meer bevoegdheden krijgen. Bovendien raadt het agentschap Kenia aan een klokkenluidersnetwerk op te zetten.

De laatste jaren kwamen verschillende Keniaanse sporters in opspraak door dopinggebruik. De bekendste naam is Asbel Kiprop, in zijn urine werden sporen van epo aangetroffen. Kiprop is drievoudig olympisch kampioen op de 1.500 meter. In 2009 werd hij met terugwerkende kracht ook wereldkampioen, de oorspronkelijke winnaar bleek doping te hebben gebruikt.

WADA dreigde in 2015 met sancties tegen het Oost-Afrikaanse land. In het ergste geval zou Kenia worden uitgesloten van alle internationale sportwedstrijden, ook de Olympische Spelen. Hierna nam het Keniaanse parlement een antidopingwet aan, op dopinggebruik kwam een boete van drie miljoen shilling (ruim 25.000 euro) te staan.