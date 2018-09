Vrij zijn is…dansen op hoge hakken

‘Justin Timberlake, I just love all his songs.” Jenny Strandberg (24) scrollt door de playlist. Op de dansvloer staat haar klas op adem te komen. De danslerares houdt het tempo hoog. Al drie kwartier dansen ze op hoge hakken met snelle moves, zelfverzekerde poses en smile!

Op hakken dansen is niet nieuw, maar de stijl die de Franse danser Yanis Marshall in 2014 in de tv-show Britain’s got talent liet zien, zorgde voor een doorbraak, vertelt Strandberg. Met een mix van „commercial en street” veroverde hij het publiek. Ook zij viel ervoor: „It’s fun, dynamic and fast.”

Strandberg, in Finland opgegroeid, begon op haar dertiende met jazzballet. Toen ze op haar zestiende voor shows werd gevraagd leerde ze zichzelf high heel dancing. Helsinki was al snel te klein. Na een halfjaar in New York studeerde ze aan de Ballet Akademien in Stockholm en sinds juni woont ze in Amsterdam. Een doorbijter met een sterk, soepel lijf, gewatergolfde lokken en een wakkere blik onder zorgvuldig gestylede wenkbrauwen.

De Chassé Dance Studio’s kennen een systeem van open inschrijving. Vanavond komen er elf vrouwen naar de les. „Jammer dat er geen mannen meedoen, die zijn geknipt voor high heel dancing.”

Ik ga ook naar de gym, maar dit geeft meer energie Timea Meri

Strandberg start met een work-out. Bij de buikspieroefeningen blijft de Hongaarse Timea Meri (37) lachend op de grond liggen. Na oefeningen voor kuit- en teenspieren mogen de hakken aan. „Let’s go!” roept Strandberg, „Five, six, seven, eight. Ta, ta, ta, boom.” Ze is de charmantste drilinstructeur die je kunt krijgen.

Knalblauwe stiletto’s, zilveren dansschoenen, gele blokhakken en lange laarzen worden op de dansvloer geplant. Twee aan twee stappen de vrouwen richting de spiegel, met flitsende heupbewegingen en handen die zich sierlijk om het hoofd plooien. De inspanning is van de gezichten af te lezen. Ook jonge meisjes met afgetrainde lichamen hebben het zwaar. „You’re doing really great today. Don’t get stuck, it’s only dancing.” Geduldig doet Strandberg alles voor en spoort de dames aan zich van niemand iets aan te trekken.

Gaandeweg komen ze los. Een choreografie op een ouwetje van Timberlake wordt met verve ingestudeerd. Ook Timea Meri heeft het naar haar zin. Ze werkt sinds enige tijd in Nederland als planner bij een chemisch bedrijf. Dansen kun je overal. Na twee jaar swingdance Lindy Hop wil ze wat anders. Ze probeerde salsa, hiphop en urban feminine, maar dit is leuker: „Ik ga ook naar de gym, maar dit geeft meer energie. Je klaart ervan op.”

Een voor acht, de les is bijna om. Strandberg: „It’s nice. Let’s do it one more time!”