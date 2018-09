VN willen mensenrechtenschendingen Myanmar documenteren

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) gaat een onafhankelijke commissie optuigen om bewijs te verzamelen van mogelijke mensenrechtenschendingen in Myanmar. Het bewijs kan later gebruikt worden bij eventuele vervolgingen. Donderdag hebben 35 leden van de 47-koppige raad ingestemd met het creëren van een dergelijke commissie. Burundi, China en de Filippijnen stemden tegen de resolutie.

De commissie moet bewijs over de ernstigste misdrijven die sinds 2011 in Myanmar zijn begaan, verzamelen en analyseren. De Mensenrechtenraad reageert op bevindingen van VN-onderzoekers. Na een zogenoemde fact finding-missie constateerden zij dat leden van de Myanmarese legertop betrokken waren bij “de ergste misdaden mogelijk onder internationaal recht”.

Vermoed wordt dat het leger verantwoordelijk is voor de dood en verjaging van honderdduizenden Rohingya-moslims. Volgens de VN-onderzoekers hadden de militairen een “genocidale intentie”. Sinds de zomer van 2017 zijn talloze verhalen naar buiten gekomen over militairen die huizen van Rohingya in brand steken, vrouwen verkrachten en mannen vermoorden.

Duizenden doden

In Myanmar bestaan al jaren hevige spanningen tussen de boeddhistische meerderheid en de islamitische minderheid. Deze kwamen tot een hoogtepunt toen moslimrebellen vorig jaar politieposten aanvielen, uit protest tegen de onderdrukking. Het leger sloeg hierna genadeloos terug. Naar schatting kwamen sinds augustus 2017 zeker negenduizend mensen om het leven bij ogenschijnlijke etnische zuiveringen. Honderdduizenden Rohingya vluchtten naar buurland Bangladesh.

In januari gaf het leger voor het eerst toe dat tien mensen “waarschijnlijk” door toedoen van militairen zijn gedood, verder ontkent Myanmar alle aantijgingen. De Myanmarese ambassadeur, Kyaw Moe Tun, noemde de onderzoeken die misdrijven beschrijven donderdag “eenzijdig en subjectief”. De resolutie om een speciale commissie op te richten, keurt het land dan ook af.

“De resolutie is gebaseerd op serieuze maar ongeverifieerde beschuldigingen van de fact finding-missie van de VN en bedreigt de nationale eenheid in het land.”

De resolutie om de commissie op te richten, kwam tot stand door een samenwerking van de EU met de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS). De ambassadeurs van de beide verbanden spreken van een “historische dag”. “Dit laat zien dat multilateralisme werkt, dat de Mensenrechtenraad werkt.”

