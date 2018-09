VN-milieuchef vliegt teveel

529 dagen op reis en ruim 400.000 euro aan kosten. Het klinkt niet als de agenda van de directeur van een milieuorganisatie. Erik Solheim. De chef van het VN-milieuprogramma UNEP raakte deze week dan ook in opspraak vanwege zijn veelvuldige vliegreizen. Daarnaast wekte hij de indruk van belangenverstrengeling. Donderdag verliet Solheim vroegtijdig de Algemene Vergadering van de VN in New York, om zich te melden bij het UNEP-hoofdkwartier in Kenia.

Solheim, eerder minister voor milieu in Noorwegen, zei bij zijn aantreden in 2016 het milieubeleid van de VN „dichter bij het bedrijfsleven” en de gewone burger te willen brengen. Maar in zijn streven om het UNEP een „steviger publiek profiel” te geven – activiteiten waarvoor hij eerder lof kreeg – vloog de Noor de hele wereld rond. Een hele aanslag op het milieu, blijkt uit het onderzoek dat de interne toezichthouder van de VN startte.

In de 22 maanden dat Solheim de baas is van de organisatie, was hij ruim 80 procent van de tijd op reis. Eén reisje dat de onderzoekers opviel: een weekendje heen en weer tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. Een flink aantal vluchten maakte hij privé. Hij declareerde bovendien kosten die hij niet op het UNEP had mogen verhalen.

Een conceptversie van het onderzoeksrapport over Solheim lekte vorige week uit. Volgens The Guardian waarschuwen de onderzoekers het UNEP daarin voor reputatieschade. Volgens de toezichthouder gedraagt de Noor zich niet naar de doelstellingen van de VN om uitstoot van broeikasgassen te beperken. Met zijn gedrag stelt hij een slecht voorbeeld, schrijft de toezichthouder, voor de wereld en voor zijn eigen personeel.

Belangenverstrengeling

Donderdag werd ook duidelijk dat Stolheim namens het UNEP een samenwerkingsverband tekende met een Noors bedrijf, vlak voordat zijn vrouw daar werd aangenomen. Inmiddels zou hij niet meer deelnemen aan officieel contact met de onderneming, om de indruk van belangenverstrengeling te vermijden.

Van de toezichthouder krijgt de UNEP-chef voor publicatie van het definitieve rapport de kans om zich te verweren.

Meerdere overheden die financieel bijdragen aan het UNEP wilden het uiteindelijke rapport niet afwachten. Dinsdag maakten Denemarken en Zweden al bekend dat zij hun steun stopzetten. Ook Nederland staakt betaling, zo’n acht miljoen euro, totdat „duidelijk is dat het UNEP deze zaak serieus neemt”.