Vanaf volgend seizoen ook videoscheidsrechter in Champions League

De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag bekendgemaakt dat vanaf volgend seizoen de scheidsrechters in de Champions League assistentie krijgen van een videoscheidsrechter (VAR). In het seizoen 2020/2021 volgt de invoering in de Europa League, evenals het Europees Kampioenschap.

Het VAR-systeem, waarbij drie officials in een videocentrum live meekijken met de scheidsrechter op het veld, werd tijdens de wedstrijd voor de bekerwedstrijd Ajax - Willem II ingevoerd in 2016. Op het WK van afgelopen jaar Op aangeven van de videoscheidsrechters kan de leidsman op het veld zijn beslissing herzien. In situaties die draaien om het toekennen van doelpunten, strafschoppen of rode kaarten, kan de VAR de hoofdscheidsrechter adviseren om langs de lijn naar de beelden te kijken.

Het uitvoerend bestuur is donderdag bijeen in het Zwitserse Nyon, waar het rond 15.00 uur bekendmaakt wie het EK van 2024 gaat organiseren.

Niet onomstreden

De VAR werd dit seizoen ingevoerd in een aantal Europese competities, waaronder de Nederlandse Eredivisie. De invoering is niet onomstreden; naast instemming bij een aantal terechte beslissingen is er ook kritiek als er onterecht niet wordt ingegrepen door de VAR. ADO Den Haag-coach Alfons Groenendijk was na de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo niet te spreken over de VAR, die hij een ‘Vreselijke Arbitrale Ravage’ noemde. Een buitenspeldoelpunt van Heracles werd niet herzien.