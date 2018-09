UNRWA ontvangt miljoenen tijdens VN-top na intrekking steun VS

De UNWRA, het VN-agentschap ter bescherming van Palestijnse vluchtelingen, heeft donderdag 118 miljoen dollar (ruim 101 miljoen euro) ontvangen tijdens de VN-top in New York. Dat meldt persbureau Reuters. Het geld kan het gat vullen dat ontstond toen de Verenigde Staten aankondigden hun financiering stop te zetten. De UNRWA heeft nog ruim 58 miljoen euro nodig om de begroting rond te krijgen.

Volgens Pierre Krähenbühl, de commissaris-generaal van het agentschap, hebben verschillende landen geld gedoneerd tijdens de VN-top. De grootste donaties zouden afkomstig zijn van Duitsland, de Europese Unie, Koeweit, Ierland en Noorwegen. Krähenbühl uitte zich dankbaar:

“Vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen hebben de ontwikkelingen heel nauwlettend gevolgd. Dit jaar wordt voor hen gekenmerkt door enorme, existentiële zorgen en grote angst. Ik denk dat wat vandaag is gebeurd, een grote stap vooruit betekent.”

‘Onherstelbare gebreken’

De VS kondigden begin september aan geen geld meer te geven aan de UNRWA, omdat deze “onherstelbare gebreken” zou vertonen. Ook zouden de VS onevenredig veel moeten betalen aan het agentschap. Bijna 30 procent van het jaarlijkse budget bestond uit Amerikaans geld. Het besluit leidde tot een verhitte discussie over het bestaansrecht van de UNRWA.

Het besluit om de financiering stop te zetten, kwam niet uit het niets. Onder de regering-Trump werden al miljoenen dollars minder aan de UNRWA gedoneerd dan in de jaren daarvoor. Ook past het in een patroon: kort na de bekendmaking kondigden de VS aan het kantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in Washington te sluiten. Ook dit besluit kwam op felle kritiek te staan. Palestijnen beschouwen het kantoor als de vertegenwoordiging van hun natie in de VS.

Abbas spreekt in New York

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas zei donderdag tijdens zijn toespraak in New York dat Trump zijn besluiten moet heroverwegen. Ook riep hij andere staten op om de “Palestijnse missie” te steunen. Abbas benadrukte dat hij niet wil overgaan op geweld.

De UNRWA zet zich in voor het lot van de vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen die wonen in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Het agentschap werd opgericht in 1949, een jaar na de Arabisch-Israëlische oorlog die leidde tot een Palestijnse exodus.