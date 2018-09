TomTom doet divisie in de verkoop voor ‘duidelijker profiel’

TomTom stoot een van zijn meest succesvolle bedrijfsonderdelen af. Het navigatiebedrijf is in gesprek over verkoop van de divisie Telematics (circa 20 procent van de omzet). Dat heeft TomTom donderdagochtend bekendgemaakt.

Vorige week nog verloor TomTom in één dag een kwart van zijn beurswaarde nadat bekend werd dat automakers Renault, Nissan en Mitsubishi gaan samenwerken met Google. Volgens TomTom-oprichter en topman Harold Goddijn heeft de verkoop van de Telematics-afdeling daar niets mee te maken. „De gesprekken met belangstellenden zijn al sinds de zomer gaande”, zegt hij in een telefonische toelichting.

'Geen deadline'

Telematics is de divisie die software en navigatiekastjes verkoopt aan vlootbeheerders. Dat zijn bedrijven die grote hoeveelheden auto’s in beheer hebben, onder meer in de transport, lease- en verhuursector. Van de 800 Telematics-medewerkers werken er 117 in Nederland. TomTom heeft in totaal 4.700 mensen in dienst.

Goddijn verwacht dat de verkoop binnen enkele maanden rond zal zijn, „maar er is geen deadline”. Gesprekken zijn gaande, maar welke partijen geïnteresseerd zijn en hoeveel de opbrengst zou zijn, is onduidelijk.

Vorig jaar haalde Telematics 162 miljoen euro omzet, op een TomTom-totaal van 903 miljoen euro. In het afgelopen kwartaal groeide de omzet van de divisie met 7 procent en de winstmarge tot 38 procent – ook beter dan de rest van het bedrijf.

Waarom zou je zo’n succesvolle tak afstoten? Telematics is een goed draaiend onderdeel, maar biedt weinig toegevoegde waarde voor de andere bedrijfsonderdelen, zegt Goddijn. Daarnaast kan TomTom de opbrengst goed gebruiken om te investeren in kaarten voor zelfrijdende auto’s. Dat ziet het bedrijf als de toekomst van autorijden en een manier om zich te onderscheiden van de concurrentie. „We krijgen een duidelijker profiel.”

Het afstoten van deze tak zou TomTom niet kwetsbaarder maken voor een gehele overname. Goddijn wil niet zeggen of interesse is geuit voor aankoop van het hele bedrijf.

TomTom op een keerpunt

Vorige week kwam TomTom op de beurs onder druk nadat bekend werd dat automakers Renault-Nissan-Mitsubishi, en later ook Toyota, software van Google als besturingssysteem gaan gebruiken in hun dashboards. Tot nu toe gebruiken die merken onder meer TomToms software. Analisten zagen het als het begin van het einde van TomTom, omdat de autoindustrie eerder huiverig was data van gebruikers te delen met Google.

Tegen Bloomberg zei Goddijn dat de autoindustrie „op een keerpunt” staat. Staat TomTom ook op een keerpunt? De ontwikkeling doet denken aan het moment waarop Google gratis navigatie op de smartphone beschikbaar stelde en daarmee de vraag naar losse navigatiesystemen kelderde. Volgens Goddijn zijn die twee ontwikkelingen niet met elkaar te vergelijken. „Dit gaat niet om een consumentenproduct, maar om zakelijke overeenkomsten. De autoindustrie moet besluiten of ze de data uit handen willen geven. Deze deal wordt in de rest van de autosector met argusogen bekeken. Ik reken eigenlijk op een tegenreactie.”