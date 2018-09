Toch minder vluchten Ryanair door pilotenstaking

De eerder afgekondigde pilotenstaking van luchtvaartmaatschappij Ryanair leidt toch tot geannuleerde vluchten. In Nederland wordt niet gevlogen naar de bestemmingen Faro, Praag, Pisa, Marseille, Porto, Catania en Praag. De prijsvechter had eerder nog gezegd dat er geen vluchten geschrapt zouden worden.

Eindhoven Airport, de belangrijkste uitvalsbasis van het Ierse Ryanair in Nederland, laat donderdag weten vrijdag 12 vluchten te schrappen. In totaal stonden op die dag 54 vluchten op de planning. De reizigers die morgen niet kunnen vliegen, zijn per e-mail op de hoogte gebracht, schrijft Omroep Brabant. In dat bericht omschrijft Ryanair de staking als “onnodig”.

Lees meer over het conflict: ruzie met passagiers én piloten

Lokaal arbeidsrecht

Begin deze week leek het er nog op dat er in Nederland geen vluchten geschrapt zouden worden door de staking van de vliegers. Niet alleen in Nederland leggen piloten het werk neer, ook in andere Europese landen vallen vluchten uit. Persbureau ANP schrijft dat 150 Europese vluchten van de in totaal 2.400 vluchten van de Ierse prijsvechter zijn geannuleerd.

De vliegers van Ryanair willen dat het lokale arbeidsrecht van toepassing wordt in plaats het Ierse. Onder de huidige regeling kunnen de piloten geen gebruik maken van de sociale voorzieningen. Ook eisen zij dat ze worden doorbetaald bij ziekte. Eerder deze maand liet het cabinepersoneel al weten het werk vrijdag in Nederland, België, Portugal, Spanje en Italië neer te leggen.

Grootste stakingen in dertig jaar tijd

Begin augustus staakten ook al zo’n vijfhonderd piloten in Nederland en nog vier Europese landen, maar dat leverde volgens de piloten niks op. Zij stellen dat ze alles hebben gedaan om met het bestuur tot een eerlijke cao te komen, maar dat zou niet met de piloten om de tafel willen. In augustus haalde de luchtvaartmaatschappij vervangend personeel uit andere landen om te voorkomen dat vluchten moesten worden geannuleerd. Het ging toen om een van de grootste stakingen in de dertigjarige geschiedenis van het bedrijf.

Vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, ook actief in Nederland, laat weten dat in ieder geval ook Duitse piloten zullen staken.