Foreltartaar

Dit is een soort ceviche à la Ottolenghi. Leuk dat hij het met forel doet, die vis wordt structureel ondergewaardeerd en is zowel gebakken als rauw net zo lekker als bijvoorbeeld zalm. Koop de forel zo vers mogelijk.

Doe de sjalot in een kleine kom met twee eetlepels citroensap, de suiker, een halve theelepel zoutvlokken en royaal versgemalen peper. Wrijf met de vingers de suiker en het zout door de sjalot en zet ze opzij. Meng in een andere kleine kom de forelfilets met olijfolie, citroenrasp, de overgebleven twee theelepels citroensap, anderhalve theelepel zoutvlokken en royaal versgemalen peper. Zet de vis 30 minuten opzij – niet langer, dan wordt hij te gaar.

Doe als u de forel gaat serveren de boter en het komijnzaad in een kleine pan en zet hem op halfhoog vuur. Laat de boter circa 5 minuten smelten, schud de pan af en toe tot de boter begint te schuimen, bruin wordt, nootachtig gaat geuren en karamelliseert. Verdeel de forelblokjes over de borden en schep de sjalot erop (gooi eventueel vocht weg). Strooi de pistachenoten en de dragon over de forel en besprenkel hem met de bruine boter met komijnzaad. Strooi er nog wat zoutvlokken over en dien de forel op.