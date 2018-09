In Den Haag opgepakte man met gasfles weer op vrije voeten

De 22-jarige man die woensdag in Den Haag werd opgepakt door een zwaarbewapende politie-eenheid is weer vrijgelaten. Hij had vanuit zijn auto in de omgeving van de Telexstraat een gas laten ontsnappen en riep daarbij “Allahoe akbar” volgens omstanders. Na onderzoek bleek de gasfles gevuld met lachgas.

Na een melding bij de politie werd uit voorzorg de omgeving van de auto ontruimd, inclusief het nabijgelegen benzinestation aan de Fruitweg. Tevens werd de gespecialiseerde en zwaarbewapende politie-eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet bij de arrestatie, het zogeheten Rapid Response Team (RRT).

De verdachte is verhoord en de politie heeft geen strafbare feiten kunnen vaststellen. Het bezitten of gebruiken van lachgas is niet strafbaar in Nederland. Er zijn volgens de politie ook “geen aanwijzingen die in de richting van terrorisme wijzen”. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om de man vrij te laten.