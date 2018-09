In de trein wordt omgeroepen dat een passagier onwel is geworden en of er een arts aanwezig is. Twee jongvolwassenen, duidelijk vers uit de collegebanken, spoeden zich langs mij. Met een „Vlug, daar ligt iemand!”, springen ze gretig het perron op richting het groepje hulpverleners dat zich rondom het slachtoffer verzameld heeft. Vijf minuten later zijn ze al weer terug. „Arts-assistent op de Eerste Hulp”, moppert er één. „Ja, die weet écht wel meer dan wij”.

