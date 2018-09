OM eist zes jaar cel en tbs voor misbruik tien jongens

Tegen een 26-jarige man uit Krommenie is donderdag zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist omdat hij tien minderjarige jongens heeft misbruikt in de periode 2009 tot 2017. De slachtoffers waren tussen de 6 en 14 jaar oud. De verdachte bekende het misbruik in de rechtbank in Alkmaar.

Volgens het Openbaar Ministerie gebruikte de man zijn bekendheid om vertrouwen te winnen bij de jonge slachtoffers en hun ouders. Lars de R. bereikte in 2009 als gitarist de finale van het televisieprogramma Holland’s Got Talent.

“De slachtoffertjes zagen de verdachte als een supercoole gast omdat hij op televisie was geweest. Ze vonden het interessant dat hij tijd voor hen vrijmaakte. Hij heeft het vertrouwen van deze jonge slachtoffers zwaar misbruikt en beschaamd.”

‘Kinderen misbruikt in India’

De R. kwam in beeld bij de politie tijdens een onderzoek naar kinderporno. Tijdens een huiszoeking in juli 2017 werd op zijn computer kinderporno aangetroffen. Uit verder onderzoek ontstond de verdenking dat de man ook kinderen had misbruikt.

Volgens de officier van justitie reisde De R. enkele malen naar India omdat het daar makkelijker zou zijn om seksueel contact te hebben met kinderen. De verdachte wordt het zwaar aangerekend dat hij “bewust en berekenend misbruik heeft gemaakt van de naïviteit en sociaal zwakke positie van minderjarigen”, verklaart het OM.

Justitie houdt rekening met de verminderende toerekeningsvatbaarheid en de jonge leeftijd van de verdachte, maar vindt de eis passend gezien de lange periode waarin het misbruik plaatsvond en het enorme leed voor de slachtoffers. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.