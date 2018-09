Nog eens zeven miljard bovenop recordlening Argentinië

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een lening van nog eens 7 miljard dollar (5,9 miljard euro) toegekend aan Argentinië om de economie uit een diepe recessie te krijgen. Deze wordt net als de eerder toegezegde recordlening van 50 miljard dollar uitgespreid over de komende drie jaar, meldt financieel persbureau Bloomberg. Argentinië ontving al 15 miljard dollar uit het noodfonds en krijgt tot het einde van 2019 sneller beschikking over nog eens 35 miljard dollar.

Het noodkrediet van Argentinië is het grootste ooit in de geschiedenis van het IMF. Wel stelt het fonds strenge voorwaarden. De Argentijnse president Mauricio Macri heeft toegezegd dat het land een strenger begrotingsbeleid zal voeren en de miljarden uit het noodkrediet zal inzetten voor het omlaag brengen van de inflatie. Ook belooft Macri dat Argentinië stopt met het in rap tempo uitgeven van zijn voorraad vreemde valuta, een noodgreep om de peso te beschermen.

Peso zakt ver weg

Het Zuid-Amerikaanse land klopte in mei aan bij het financiële instelling die moet toezien op de stabiliteit van mondiale monetaire stelsel. Aanleiding waren de forse overheidsschulden en de ver weg gezakte peso, die dit jaar al meer dan 50 procent van zijn waarde heeft verloren. Reden voor de centrale bank, Banco Central de la República Argentina, om het belangrijkste rentetarief meermaals te verhogen en de stijgende inflatie te beteugelen.

De noodlening bij het IMF heeft tot veel protest geleid in Argentinië. Veel Argentijnen zien het IMF als de oorzaak voor de financiële crisis in 2001. Eén op de vijf Argentijnen raakt toen werkloos en de armoede steeg onder miljoenen inwoners. Juist de IMF-voorwaarden voor een strenge bezuinigingsbeleid van de Argentijnse overheid werden toen gezien als boosdoener.