Na jaren van groei krimpt Hema nu weer

De winst mocht dan niet altijd naar behoren zijn, maar er was één cijfer waar Hema-topman Tjeerd Jegen de afgelopen jaren altijd op kon vertrouwen: de omzet. Sinds zijn aantreden, nu ruim drie jaar geleden, nam de verkoop elk kwartaal opnieuw een beetje toe. Tot deze zomer, bleek donderdag in de halfjaarcijfers. Tussen mei en juli lag de verkoop op 286,5 miljoen euro, 0,2 procent minder dan in de zomermaanden van vorig jaar.

Dat het een moeilijk kwartaal ging worden, liet Jegen eind juni al doorschemeren, toen hij de cijfers over het eerste kwartaal presenteerde. Door het mooie, warme zomerweer kwamen klanten minder naar de winkels, merkte hij. En in Frankrijk, een van de grootste buitenlandse markten van Hema, kwamen daar nog eens stakingen in het openbaar vervoer bij.

Toch is de netto-omzet niet het somberste getal in de resultaten. Doordat Hema het afgelopen jaar verschillende winkels opende, flatteert dat cijfer nog enigszins. Relevanter is de vergelijkbare winkelomzet, waarin alleen gekeken wordt naar winkels die ook vorig jaar al open waren. Daar was de afgelopen maanden sprake van een terugval van 4,3 procent.

In een verklaring laat Jegen dan ook weten „niet tevreden” te zijn over de verkoop. Maar, zo voegt hij toe, met de winst en de marge ging het juist wel goed. Het nettoverlies bedroeg vorig kwartaal slechts 10,2 miljoen euro, ten opzichte van 29,1 miljoen euro in dezelfde periode van vorig jaar. Dat is volgens Jegen het gevolg van „adequaat kostenmanagement”.