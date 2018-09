‘Misschien had ik toen hulp van Spotify moeten vragen’

De tweelingzusjes Loes en Renée Wijnhoven (1990) zitten samen in de band Clean Pete. Ze zijn verslaafd aan sociale media, al heeft Loes pas sinds kort een smartphone: „Ik had altijd een klassieke Nokia, voor veel dingen moest ik op de telefoon van Renée kijken. Ik sprak wel met mezelf af dat ik binnen twee weken ook weer aan een boek moest beginnen, anders zou ik die telefoon weer het raam uit gooien. We zijn nu twee weken verder en ik heb nog geen boek gelezen. Ik zit eraan vast, net als de rest van de mensheid.”

Renée: „Soms hou ik het in de vakantie een week vol om niets met een smartphone te doen. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om ermee te stoppen.”

Renée kijkt op YouTube graag interviews met vrouwelijke sterren als Jennifer Aniston. Ook popzangeres Taylor Swift wordt op de voet gevolgd. Swift staat muzikaal best ver af van de muziek die het duo maakt: cello, gitaar en tweestemmige zang. Toch zien ze haar als een voorbeeld. Swift gaat voor het allergrootste succes, maar wel volgens haar regels. Ze is „bad ass”, aldus de zusjes.

Zitten ze als tweeling altijd op dezelfde lijn? Loes kijkt wel iets meer „geestverlammende series”. „Ik hou van dingen als The Bachelor.” De Amerikaanse datingshow zit vol drama, de Nederlandse versie is volgens haar te nuchter. „Daar vragen deelnemers na drie afleveringen aan elkaar wat ze eigenlijk in het dagelijks leven doen. De Amerikanen vragen elkaar dan al ten huwelijk.”

Renée: „Ik woon samen met mijn vriend en lees dagelijks de Volkskrant op papier, met in het weekend ook NRC. In de ochtend wil je wel iets van activiteit bij je ontbijt. En daar gaat het bij Loes mis. Zij woont in een huis waar meerdere huisgenoten wonen, dat werkt niet als er maar één krant is. Daar zetten ze ’s ochtend een serie aan.”

J.K. Rowling, de enige leuke op Twitter

Content maken vinden ze leuk. Via een gedeelde account op Instagram maken ze via de Stories-functie korte vlogs met een knipoog, het Clean Pete Journaal. Loes: „Vlogs maken, dat is misschien wel het enige wat ik écht leuk vind om online te doen. Ik laat het eerst aan Renée zien en dan weet ik of het grappig is.”

Met Twitter hebben ze weinig. Schrijfster J.K. Rowling is de enige persoon die leuk is om te volgen op Twitter, aldus Renée. Haar favoriete filmpje op YouTube is een speech die Rowling gaf voor afgestudeerde studenten op Harvard. „Als ik me beter wil voelen, zet ik die speech op. Dat gaat over mislukken en dat dat ook mag.”

NRC Kijktips Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Inschrijven

Met nare reacties op sociale media valt het mee. Zolang ze niet op Twitter kijken na optredens bij tv-programma’s als De Wereld Draait Door. Dan komen ze berichten tegen als „alle cello’s moeten in de fik” en „alle tweelingen moeten dood”.

Onderweg naar optredens luisteren ze muziek via cd’s, niet via een streamingdienst als Spotify. Er gaan altijd zo’n vijftig cd’s mee. Renée: „Ik luisterde de hele zomer naar het album The Thorn in Mrs. Rose’s Side van Biff Rose. Zijn liedjes hebben weinig plays op Spotify, veel minder dan een gemiddeld Clean Pete-liedje. Maar het is een van de mooiste platen ooit, ik draai hem thuis op vinyl en in de auto op cd.”

Loes kocht laatst het nieuwe album van indierockband Yo La Tengo, een favoriete band. „Ik kocht hem in een mooie special edition, superduur. Bleken het allemaal moeilijke soundscapes te zijn. Toen had ik misschien toch de hulp van Spotify moeten vragen.”