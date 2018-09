Lage lonen blijven stakingen uitlokken: is het ‘model-Ryanair’ houdbaar?

Het heeft even geduurd, maar werknemers van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair komen nu echt in opstand. Piloten, stewards en stewardessen staken vrijdag 24 uur lang in zes landen: Nederland, België, Duitsland, Spanje, Portugal en Italië.

Vakbonden verwachten meer chaos dan bij de staking van 10 augustus, toen Ryanair veel uitval wist op te vangen met welwillend personeel van elders. De stakers eisen betere arbeidsvoorwaarden en contracten in het land waar ze werken in plaats van Ierse contracten.

Volgens Ryanair gaat het om een „minieme minderheid” van het personeel. Van de 2.400 vluchten op vrijdag zijn er 190 (8 procent) op voorhand geannuleerd. Eindhoven Airport, de Nederlandse basis van Ryanair, meldde tot donderdagmiddag dat alle vluchten gewoon door zouden gaan, maar kwam daar later op terug: er zijn toch 12 annuleringen, op 54 Ryanair-vluchten.

Eindhoven Bijna 150 man personeel Ryanair Ryanair vliegt in Nederland vanaf Eindhoven Airport naar bestemmingen rond de Middellandse Zee. De maatschappij gebruikt regionale vliegvelden als basis omdat de havengelden daar lager zijn. Er werken 49 piloten voor Ryanair in Eindhoven, waarvan 36 met een contract en 13 als zelfstandige. Ze zijn bijna allemaal Nederlands. Op de ‘base captain' na zijn ze allemaal lid van pilotenbond VNV. Er werken 98 stewards en stewardessen van Ryanair, waarvan circa 30 met een contract. Ze zijn allemaal buitenlands, 80 procent wordt vertegenwoordigd door vakbond FNV. Eindhoven Airport is een belangrijke basis voor Ryanair. Alleen voor deze basis probeerde de maatschappij de eerste staking van 10 augustus door de rechter te laten verbieden. In dit kort geding tegen pilotenbond VNV bepaalde de rechter dat de staking mocht doorgaan en dat Ryanair geen stakingsbrekers mocht inzetten. De VNV moet de staking wel 72 uur vooraf aankondigen. Bij de vorige staking werden volgens de VNV piloten uit Brussel en Charleroi ingezet om de vluchten van en naar Eindhoven door te kunnen laten gaan. Joost van Doesburg van de VNV. „Dat zegt wel iets over het belang van Eindhoven.”

Het is al een jaar onrustig bij Europa’s grootste maatschappij met de laagste ticketprijzen, de vervoerder van bijna 130 miljoen passagiers in 2017. De crisis begon in september 2017 met roosterfouten en een pilotentekort, waardoor duizenden vluchten moesten worden geannuleerd. Wat Michael O’Leary, topman sinds 1994, waarschijnlijk nog erger vond: de crisis noopte hem in gesprek te gaan met vakbonden. Sinds de oprichting in 1985 had Ryanair bonden weten te weren.

Negen maanden moeizaam onderhandelen met Europese pilotenbonden heeft geleid tot één cao, in Italië. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk sloten de piloten deelakkoorden. Overal elders ligt Ryanair op ramkoers met de bonden. Frankrijk is pas sinds kort weer in beeld voor het bedrijf: donderdag maakte Ryanair bekend voor het eerst sinds 2011 bases te openen in Bordeaux en Marseille.

Verspreid over 87 standplaatsen door Europa heeft Ryanair 4.200 piloten. Een deel is in dienst, een deel werkt als schijnzelfstandige via Ierse bedrijfjes. Cabinepersoneel werkt veelal als uitzendkracht. De onvrede onder beide groepen werknemers is groot: het salaris is laag, de werkdruk hoog. Ziekmeldingen worden ontmoedigd, gedwongen overplaatsingen zijn gangbaar. Piloten worden afgerekend op hun kerosineverbruik, cabinepersoneel op hun broodjes- en parfumverkoop.

Geen jungle

De grootste klacht, en voornaamste inzet van de staking, is het werken volgens Iers arbeidsrecht, dat veel soberder is dan voorwaarden elders in Europa. Deze pijler van Ryanairs bedrijfsmodel begint door juridische uitspraken stukje bij beetje af te brokkelen.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in september 2017 dat zes in Charleroi gestationeerde stewardessen recht hebben op een Belgisch contract. Eurocommissaris Marianne Thyssen (werk en sociale zaken) bevestigde dat dinsdag na een gesprek met O’Leary: „De interne markt van de EU is geen jungle en heeft duidelijke regels voor mobiele werknemers. Het is niet de vlag waaronder een luchtvaartmaatschappij vliegt die telt voor de wetgeving.”

In een verklaring van deze week zegt Ryanair in te stemmen met lokale contracten in België, Nederland, Spanje en Duitsland per „begin 2019”. „Dat is gewoon een leugen”, zegt Joost van Doesburg van pilotenbond VNV. „Ze schrijven dat in een verklaring, maar formeel hebben wij nog niets gehoord. Wij willen een cao naar Nederlands recht. Pas als dat is vastgelegd zijn we tevreden.”

Voorlopig lijkt Ryanair niet bereid tot concessies. Het bedrijf kiest de aanval door concurrenten, zoals KLM, de schuld te geven van de sociale onrust. Werknemers van andere maatschappijen saboteren volgens Ryanair de cao-onderhandelingen en organiseren de stakingen. Ryanair is nog niet bereid om afscheid te nemen van het vertrouwde bedrijfsmodel met minimale (personeels)kosten. Met blijvende onvrede onder het personeel en blijvende reputatieschade lijkt dat afscheid echter onvermijdelijk. In navolging van andere budgetmaatschappijen zal ook Ryanair moeten accepteren dat de personeelskosten, en dus ook de ticketprijzen, omhoog gaan.

De stewardess ‘Alles draait om maximale flexibiliteit van ons’ Een piloot en een stewardess willen alleen anoniem vertellen over werken bij Ryanair omdat ze vrezen voor sancties door hun werkgever. Hun namen zijn bekend bij de redactie. Gestationeerd in Eindhoven, werkt sinds twee jaar voor Ryanair. Portugese, 30 jaar. „In de cabine werken we met een rooster van vijf dagen werken en drie dagen vrij. De eerste of laatste van die drie vrije dagen is een ‘flexiday’, die kan vlak van tevoren veranderen in een werkdag. We doen maximaal vier vluchten per dag, de langste vluchten zijn naar Marokko en Griekenland.” „Wat mij het meeste dwarszit is het gebrek aan openheid van Ryanair. Ze bedreigen en manipuleren hun werknemers. Alles draait om maximale flexibiliteit van ons, en minimale kosten voor het bedrijf. „Ik ben als purser in dienst van Ryanair. Ik verdien 908 euro bruto per maand, aangevuld met 8,50 euro per vlieguur. Dat zijn alleen uren in de lucht: als we op de baan moeten wachten, verdien ik niets. In 2017 verdiende ik rond de 19.000 euro bruto. Junioren hebben geen basissalaris, ze krijgen 18 euro per uur. „In Eindhoven heb ik geen Ne derlandse collega's. Het cabinepersoneel dat hier gestationeerd is komt uit Spanje, Portugal, Roemenië, Polen. Ik woon alleen, ik ga vooral om met mijn collega's. Ik vind het prettig in Nederland. „Mensen die niet snappen dat ik voor Ryanair wil werken komen waarschijnlijk niet uit Zuid- of Oost-Europa. Ik heb gestudeerd, maar in Portugal moet ik knokken voor een baan in een supermarkt. Er zijn daar gewoon geen banen.”