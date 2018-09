‘Kabinet wil religie en ras wapenbezitters registreren’

Het kabinet wil dat de politie het ras of de etnische afkomst van wapenbezitters gaat registreren. Ook moeten voortaan het geloof of andere levensbeschouwelijke en politieke opvattingen vastgelegd worden wanneer iemand een wapenvergunning aanvraagt of verlengt. Dat schrijft de Volkskrant donderdag op basis van een conceptwetsvoorstel.

De wijziging van de Wet wapens en munitie wordt volgende maand in de Tweede Kamer behandeld en zou noodzakelijk zijn om aan Europese richtlijnen te voldoen. Die zijn aangescherpt sinds de aanslagen in Parijs in 2015. Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en minister Schouten (Landbouw, CU) zijn “risicofactoren voor wapenbezit divers”.

De politie is verantwoordelijk voor het erkennen of verlengen van een wapenvergunning. Agenten zouden behoefte hebben aan meer informatie om vast te stellen “of het veilig is aan iemand het bezit van een wapen toe te staan”.

‘Etnisch profileren’

Het voorstel stuit volgens de Volkskrant op weerstand van privacybeschermers zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en een belangrijk deel van de Tweede Kamer. Hoewel de coalitiepartijen CDA en D66 het eens zijn met een betere registratie, vinden ze het voorstel te ver gaan. Volgens D66-Kamerlid Monica den Boer doet het onterecht inbreuk op de privacy van burgers. “We doen niet aan discriminatie en etnisch profileren”, zegt ze in een reactie tegen de krant.

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) concludeert dat de nieuwe vorm van registratie “een discriminerende en stigmatiserende werking kan hebben”. Jaarlijks verstrekt de politie ongeveer 70.000 vergunningen voor meer dan 200.000 vuurwapens.