Jongeren nemen vaker en meer tussenjaren voor begin studie

Jongeren nemen steeds vaker en steeds meer tussenjaren voordat ze aan een vervolgopleiding beginnen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), opgevraagd door De Telegraaf.

Vorig jaar waren er 6.201 jongeren die voor het begin van hun studie twee of meer tussenjaren namen. Dat waren er in 2015 nog 4.500. Ook het aantal jongeren dat één tussenjaar nam steeg: van 7.692 in 2015 naar 14.000 in 2017.

Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), wijt de toename van het aantal tussenjaren aan de keuzestress die het 2015 ingevoerde leenstelsel met zich meebrengt. “We schrikken van deze cijfers”, zegt Van den Brink. “Studenten willen een goede keuze maken, want in het huidige onderwijssysteem mag je niet falen. Dat leidt tot een enorme studieschuld.”

‘Voor mbo’ers meer werk’

Met name de mbo’ers die doorstromen naar hbo nemen steeds vaker twee of meer tussenjaren: tussen 2015 en 2017 steeg hun aantal met ruim 40 procent, naar 3.503. Voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad, de branchevereniging van mbo-opleidingen, neemt aan dat de verbeterde arbeidsmarkt tot gevolg heeft dat steeds meer mbo’ers eerst gaan werken voordat ze aan een vervolgopleiding beginnen.

“Er is nu een schreeuwend tekort aan mbo-vakmensen”, zegt Heerts. “De keuzemogelijkheden voor mbo-studenten zijn een stuk groter dan een paar jaar geleden.” De MBO Raad en het ISO hebben geen onderzoek gedaan naar de toename.

