H&M ziet kwartaalwinst sterk dalen ondanks groei verkoop

H&M heeft in het afgelopen derde kwartaal minder geld verdiend, terwijl het meer kleding verkocht. Hoewel de Zweedse kledinggigant de afgelopen maanden de verkoop zag toenemen, zorgen overtollige voorraden en problemen bij de invoering van een nieuw logistiek systeem voor tegenvallende winstcijfers. De onlineverkoop nam wel toe met 32 procent, meldt het bedrijf donderdag.

De totale kwartaalomzet steeg met 9 procent naar 64,8 miljard Zweedse kronen (bijna 6,3 miljard euro), deels door gunstige wisselkoerseffecten. De nettowinst daalde met 19 procent naar 3,1 miljard Zweedse kronen, omgerekend ruim 299 miljoen euro. Een jaar geleden boekte H&M in dezelfde periode nog 3,8 miljard Zweedse Kroon winst (367 miljoen euro).

2017 was een teleurstellend jaar voor het bedrijf.

De logistieke problemen drukten vooral de resultaten in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en België. Uiteindelijk moest er 400 miljoen Zweedse kroon (38,6 miljoen euro) extra worden vrijgemaakt voor aanpassingen van een nieuw logistiek softwaresysteem, dat juist was ingevoerd om kleding sneller in de winkels te krijgen in die landen.

Moeilijke jaren

H&M heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode van tegenvallende verkopen doorgemaakt. Het modebedrijf met wereldwijd ruim 4.800 vestigingen heeft stevige concurrentie van kledingketens zoals Zara en Primark. In drie jaar tijd verloor H&M bijna twee derde van zijn beurswaarde, mede door missers op logistiek gebied. Dat leverde de kledingketen in sommige winkels overtollige voorraden op, terwijl andere winkels juist niet bevoorraad werden.