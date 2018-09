Groot Dictee der Nederlandse Taal keert terug, maar nu op de radio

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal keert terug. Philip Freriks, het gezicht van het programma, zal de woorden en zinnen als vanouds voorlezen. Maar er is een groot verschil met vroeger: het programma wordt op de radio uitgezonden, in plaats van op televisie.

De eerste aflevering van het programma is 15 december te beluisteren op NPO Radio 1, meldt de zender. In zijn nieuwe vorm zal het dictee gepresenteerd worden door Frits Spits, bekend van het radioprogramma De Taalstaat. Schrijver Wim Daniëls is verantwoordelijk voor de woorden en zinnen.

Het nieuwe dictee moet “leuk en begrijpelijk” worden en “maakbaar voor iedereen die de spellingsregels beheerst”. In de uitzending zullen twintig bekende Nederlanders en minder bekende deelnemers het dictee maken. Het programma wordt opgenomen in een bibliotheek in Haarlem.

Test jezelf: Hoe zou jij het doen op het Groot Dictee?

Plotseling beëindigd

In mei vorig jaar maakte omroep NTR plotseling bekend dat er per direct een einde kwam aan het tv-programma het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De kijkcijfers waren volgens de omroep te laag en het programma was “niet meer van deze tijd”.

Het dictee was daarvoor 26 jaar op de Nederlandse televisie te zien geweest. In 1990 haalde presentator Philip Freriks, onder meer bekend als nieuwslezer van het NOS Journaal, het dictee van Frankrijk naar Nederland. Freriks liet zich vorig jaar negatief uit over het besluit van de NTR. Hij zei dat het programma “er op een lullige manier uit werd gegooid”.

De tekst van het laatste dictee werd geschreven door auteur A.F.Th. van der Heijden. De Vlaamse journalist Kristien Bonneure en Marco Sanders, een lezer van de Belgische krant De Morgen, wonnen de 26e editie.