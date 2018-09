Groningen als eerste deels rookvrij

Groningen krijgt als eerste gemeente in Nederland rookvrije zones in de publieke ruimte. Het betreft een rookverbod in tientallen straten, op stoepen en bij bushaltes die grenzen aan ziekenhuizen, scholen, theaters, kinderdagverblijven en speeltuinen waar al een rookverbod geldt.

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met uitbreiding van de (Algemene Plaatselijke Verordening, APV) met een verbod op ‘hinderlijke rookgassen’, zoals tabaksrook. Verzoekschriften voor een rookvrije zone liggen klaar voor onder meer de Zernike Campus, de universiteits- en hogeschoollocaties in de binnenstad, het UMCG en het Martini Ziekenhuis.

Het doel is om bezoekers van die plaatsen te beschermen tegen hinder door rook en gassen – ook in aangrenzende straten. Het verbod is naast tabaksrook ook bedoeld voor uitlaatgassen van brommers en auto’s en rook van barbecues.

Dertig raadsleden stemden woensdag voor, de fracties van VVD en SP (samen negen zetels) tegen. De SP is bang dat rokers en niet-rokers tegenover elkaar komen te staan. „Mensen spreken rokers aan als ze niet voldoen aan een gezondheidsnorm. Dat is niet effectief. Er ontstaat zo een tweedeling in de stad”, aldus SP-raadslid Daan Brandenbarg.

Foto Siese Veenstra

Elkaar aanspreken op roken

De initiatiefnemers van het voorstel zijn ‘Groningen op weg naar een rookvrije generatie’, een samenwerkingsverband van de gemeente Groningen, Verslavingszorg Noord Nederland, het UMCG, het Martini Ziekenhuis en dertig andere instellingen. Verslavingsarts Robert van de Graaf is de trekker. Hij maakte zich de afgelopen twee jaar sterk voor een rookvrij Groningen. „Zien roken doet roken”, stelt hij. Het is volgens hem belangrijk dat vooral kinderen en jongeren gevrijwaard worden van tabaksrook.

Het verbod zal vooralsnog niet worden gehandhaafd. Boetes worden er niet uitgeschreven. Van de Graaf hoopt vooral dat mensen elkaar aanspreken. Handhaving is lastig omdat er weinig personeel voor is.

Ook in andere gemeenten in Nederland wordt nagedacht over rookvrije delen van de openbare ruimte, zoals in Amstelveen, Nijmegen en Rotterdam. Zo wil het Erasmus MC in Rotterdam een volledig rookvrije straat voor het ziekenhuis. Het MCL in Leeuwarden heeft sinds 1 januari een volledig rookvrij ziekenhuisterrein en was daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland. Ook de rookhokjes buiten zijn daar verdwenen.

Correctie 27-09-2018: Dit artikel is in de loop van de ochtend aangevuld.

Hans Jan Rispens (21) ‘Zones helpen om minder vaak een sigaret op te steken’ Rookvrije zones in de stad? „Vind ik goed. Het straatbeeld verandert en dat is positief”, zegt student social work Hans Jan Rispens (21). Met twee medestudenten (niet-rokers) staat hij buiten op de Zernike Campus in Groningen, een van de plekken waar het verbod geldt. Op een bankje even verderop zitten twee meisjes te roken. Binnenkort geldt op de hele campus een rookverbod. Delen in de stad waar een rookverbod geldt, is voor Rispens een stimulans om minder vaak te gaan roken.

„Rookvrije zones zouden mij helpen om minder vaak een sigaret op te steken. Want als ik ergens niet mag roken, doe ik het ook niet”, zegt hij. als hij een trekje neemt van zijn filtersigaret. Sinds hij twee jaar geleden uit huis ging is hij “vast” gaan roken. “Voor die tijd deed ik dat alleen als ik uit ging.”

Nu rookt hij drie pakjes per week. Dat kost hem bijna 20 euro. „Een dure hobby”, grapt hij. „Zeker voor een student.” “Maar gaat het niet te ver om in de openbare ruimte een rookverbod in te stellen? „Nee”, zegt hij. beslist „Je mag in het openbaar ook niet naaktlopen. Of alcohol drinken. In het openbaar heb je te maken met anderen, die last kunnen hebben van de schadelijke stoffen van jouw sigaret.”

Op zijn voetbalclub mag tot een half uur na een jeugdwedstrijd niet gerookt worden. „Dat vind ik goed. Sport en roken gaan niet samen.”