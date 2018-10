Gooi die oude bank of stoel niet weg, maar ga naar de stoffeerder

Wat kost een bank tegenwoordig? Je hebt ze al voor 350 euro. „Ik vraag me af hoe dat kan”, zegt Anne Spit. Ze wrikt met een kleine koevoet en een tang de versleten bekleding los van een gewelfde Artifort-stoel. Er komt nieuw schuim in de zitting en de hele stoel wordt opnieuw bekleed. Het schuim is Pantera-schuim, een stevige schuimrubbersoort die lang zijn vorm behoudt. Veel langer dan het goedkope polyether, dat bruin wordt, aan kuilvorming lijdt en uiteindelijk verkruimelt. En de stoel wordt bekleed met een wollen stof die de eigenaar heeft uitgezocht.

Anne Spit is stoffeerder in Amsterdam en dit is haar dagelijks werk. Deze stoel is een uur of zes werk, schat ze. Aan materialen en arbeidsloon zal de klant honderden euro’s kwijt zijn, maar dan heb je een stoel die weer jaren mee kan gaan. Omdat het een goede stoel is. Het frame is van gebogen multiplex, de poot van solide staal. Alleen de stof slijt, en ook het beste schuim is na acht jaar niet meer wat het was.

„Ik had laatst een klant die een set eetkamerstoelen van Ikea liet stofferen. Daar is eigenlijk geen eer aan te behalen. Waaibomenhout, slecht schuim en een kunststof bekleding. Er zit nu wel beter schuim in, maar voor het geld had de klant ook een nieuw setje kunnen kopen.”

Meubels zijn te goedkoop

En ja, dat is precies het probleem. Meubilair is tegenwoordig zo goedkoop dat het nauwelijks de moeite loont het te herstellen als het aan het eind van zijn stoffelijke bestaan is gekomen. Dus maximaal na een jaar of acht, maar meestal eerder.

Dat is niet goed voor het milieu. Als je alles meerekent, dus fabricage, materiaalkosten, verwerkingskosten en transport is het veel beter om een bank na acht jaar weer opnieuw te laten stofferen dan een nieuwe te kopen. Er hoeft maar één keer een nieuw onderstel gemaakt te worden en dat hoeft maar één keer verscheept te worden vanuit een ver buitenland. Als het een goede bank is, belandt die pas na 25 jaar in het milieudepot, of misschien geef je ’m weg en gaat-ie nog 10 jaar mee. De Ikea-bank is dan al vier keer weggedaan, en vier keer moest dat onderstel worden verwerkt.

Het is dus veel beter voor onze toekomst als we betere stoelen en banken kopen. Ze zitten meestal ook beter.