Duitsland organiseert EK voetbal 2024

Duitsland gaat het Europees Kampioenschap voetbal in 2024 organiseren. Dat maakte de Europese voetbalbond UEFA donderdag bekend na een stemming in het Zwitserse Nyon.

Duitsland, dat in 2006 het wereldkampioenschap voetbal organiseerde, had vooraf de beste papieren. De stadions en infrastructuur zijn voor een groot deel al geschikt voor de organisatie van een EK. Ook is het land goed voorbereid op de uitvoering van grote festiviteiten voor de fans, aldus de Europese voetbalbond UEFA in een evaluatie van de plannen.

Turkije, dat voor de EK’s van 2008, 2012 en 2020 vergeefse bids deed, werd bekritiseerd vanwege de mensenrechten in het land. In de evaluatie van het schreef de UEFA: “Het gebrek aan een plan betreffende de mensenrechten is een punt van zorg.”

Na de stemming liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin weten dat de stemming “democratisch en transparant” is verlopen. “Ik kijk uit naar een fantastisch EK voetbal in 2024.” De zestien bestuursleden van de UEFA en de voorzitter mochten stemmen op het land dat het EK moet organiseren. Tijdens de persconferentie benadrukte de UEFA dat de stemming werd overzien door een “onafhankelijke notaris”. De UEFA maakt niet bekend op wie elk bestuurslid heeft gestemd.

Een poging van Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden viel voortijdig af. Een gezamenlijk bid werd uiteindelijk niet doorgezet. Aan het EK in 2024 doen 24 landen mee.

‘Rancuneuze gevoelens’

De Duitse voetbalbond DFB diende vorig jaar een klacht in tegen het Nederlandse UEFA-bestuurslid Michael van Praag. De KNVB-voorzitter zou, volgens onderzoek van de NOS, op de hand van Turkije zijn, vanwege ‘rancuneuze gevoelens’ jegens Duitsland.

Dit zou zijn terug te voeren op een stemming uit 2016, toen Duitsland niet voor Van Praag koos als nieuwe bondsvoorzitter van de UEFA. De Duitsers stemden voor de Sloveen Aleksander Ceferin, die de verkiezing uiteindelijk won.

Het eerstvolgende EK voetbal, in 2020, wordt in twaalf Europese steden gespeeld. Vanwege de zestigste verjaardag van voetbalbond UEFA wordt gebroken met de traditie om het kampioenschap in één land te organiseren. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam worden groepsduels en een achtste finale gespeeld. Turkije levert geen speelsteden. De finale is in het Wembley Stadium in Londen.

Lees ook: Eerder vandaag besloot de UEFA tot uitbreiding van de videoscheidsrechter: ook op EK en Champions League.